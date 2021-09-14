Нижегородские власти начали проверку после утечки данных детского сервиса

В Нижегородской области проводят проверку по факту утечки данных пользователей образовательного сервиса "р52.навигатор.дети". Несанкционированный доступ к ним произошел из-под аккаунта одной из организаций, являющихся пользователем системы.

Об этом в своем Instagram сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, причины утечки выясняет Министерство просвещения РФ и разработчик программного обеспечения - ООО "Государство детей".

Техническая уязвимость системы была закрыта 10 сентября 2021 года. Аккаунты всех организаций были проверены. Также была установлена дополнительная система мониторинга всех запросов к системе, ужесточены правила фильтрации трафика на средствах защиты информации на серверах.

Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что нижегородские власти внимательно следят за расследованием причин появления персональных данных в открытом доступе. "От федеральных операторов будут запрошены дополнительные гарантии безопасности дальнейшего использования программного обеспечения. Дополнительную появляющуюся информацию незамедлительно доведем до всех пользователей системы, - сообщил он.

Справка "РГ"

Навигатор дополнительного образования - это интернет-ресурс, позволяющий пользователям записывать детей в различные кружки и секции. Оплата услуг может происходить за бюджетные деньги, для чего родителям и законным представителям выдаются специальные сертификаты.