Новый проект Ростуризма позволит и отдохнуть, и сэкономить

Ростуризм планирует запустить субсидируемые туристические рейсы на Кавказ, на ряд направлений на Дальнем Востоке, а также между регионами России, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, которая накануне прибыла в Казань первым чартерным рейсом из Москвы.

Зарина Догузова отметила, что в готовых туристических предложениях продумано все - перелет, трансфер, проживание в отеле и различные экскурсионные маршруты на четыре или восемь дней. По ее словам, всего в часе полета от российской столицы находится город с тысячелетней историей и шикарной инфраструктурой для туристов, откуда можно отправиться в древние города Болгар и Свияжск. "Осень - прекрасное время открывать новые маршруты", - добавила Догузова.

Вице-премьер Республики Татарстан Лейла Фазлеева, в свою очередь, назвала стартовавшую программу крайне важной для республики, так как это обеспечит не только популяризацию туристского продукта, но и будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности.

- Туристская сфера подразумевает под собой мультипродукт, в котором сосредоточены и прием гостей, и их размещение, а также питание, медицинское сопровождение и культурная программа, что тоже является тем или иным сегментом бизнеса, а значит, это вложение в Татарстан, - заявила вице-премьер.

Как пояснил заместитель гендиректора компании-туроператора Александр Сирченко, Казань уверенно входит в топ внутрироссийских направлений. При этом существует потенциал и нарастить туристический поток, и создать новые маршруты, в том числе межрегиональные. Запущенная программа короткая, чтобы протестировать спрос, отработать взаимодействие с партнерами и получить обратную связь от туристов. Все недочеты будут учтены к следующему этапу чартерной программы, запланированному на 2022 год.

К слову, первый этап завершится уже третьего октября. До этого времени полеты будут выполняться один раз в пять дней. По словам Сирченко, для туристов предлагается три пакета туров, которые отличаются только набором экскурсий. Кроме того, есть возможность забронировать и более продолжительное путешествие на восемь ночей, включающее посещение Йошкар-Олы - столицы соседней Республики Марий Эл.

Зарина Догузова рассказала, что Ростуризм компенсирует 50 процентов стоимости рейса, что позволяет снизить цену для потребителя

На посвященной старту программы пресс-конференции Зарина Догузова рассказала, что чартеры на Кавказ, Дальний Восток и между регионами России будут субсидироваться в рамках национального проекта. Ростуризм компенсирует 50 процентов стоимости рейса, что позволяет снизить цену для потребителя. Например, полная стоимость тура в Казань начинается от 10 тысяч рублей.

Сейчас, по ее словам, рассматривается возможность открытия прямых межрегиональных маршрутов, не затрагивающих Москву.

- У нас более 70 процентов перелетов через Москву. Мне бы хотелось за счет чартеров решать проблему связанности страны, чтобы туристы могли напрямую летать в популярные места отдыха. Понимаю, что тяжелая история, сложно принимаются решения, но нужно пробовать, нужно ставить чартеры, раскачивать спрос. Одно из направлений, которое мы тоже рассматривали с одним из туроператоров, Казань - Минеральные Воды, - отметила глава Ростуризма.

Кстати, чартерные рейсы между Москвой и Казанью будут перевозить туристов в обоих направлениях. Обратным рейсом из Татарстана вылетели туристы, которым предстоит знакомство со столицей страны. Здесь и смотровая площадка в Москва-Сити, ВДНХ, Кремль, Зарядье, храм Христа Спасителя и другие достопримечательности.