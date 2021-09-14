Прокуратура проверит самарскую школу из-за супа с пауками

Прокуратура проверит качество питания в столовой одной из школ Самары после жалобы матери одного из учеников. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Проверку начала прокуратура Железнодорожного района города. Поводом стала информация в соцсетях о ненадлежащем качестве школьного питания. Мама одного из учеников четвертого класса сообщила, что в столовой учебного заведения ученикам предлагают суп, в котором якобы плавают пауки. Дети, естественно, блюдо не едят и остаются голодными.

В надзорном ведомстве также добавили, что к проверке присоединятся специалисты Роспотребнадзора.