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14.09.2021 13:27
Рубрика: Происшествия

Прокуратура проверит самарскую школу из-за супа с пауками

Текст: Анна Шепелева (Самара)

Прокуратура проверит качество питания в столовой одной из школ Самары после жалобы матери одного из учеников. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

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Проверку начала прокуратура Железнодорожного района города. Поводом стала информация в соцсетях о ненадлежащем качестве школьного питания. Мама одного из учеников четвертого класса сообщила, что в столовой учебного заведения ученикам предлагают суп, в котором якобы плавают пауки. Дети, естественно, блюдо не едят и остаются голодными.

В надзорном ведомстве также добавили, что к проверке присоединятся специалисты Роспотребнадзора.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара

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