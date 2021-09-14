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14.09.2021 15:33
Рубрика: Власть

Стальсервис-ТЛ первым получило заем от Фондов развития промышленности

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Вчера стало известно, что экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил заем тольяттинскому "Стальсервис-ТЛ" по федерально-региональной программе "Комплектующие изделия". На расширение производства предприятие получит более 43 миллионов рублей по льготной ставке. Таким образом, впервые промышленное предприятие региона возьмет совместный заем Фонда развития промышленности и Государственного фонда развития промышленности Самарской области.
Для перезагрузки на предприятии выбрали пилотный поток по производству труб. Фото: Правительство Самарской области Для перезагрузки на предприятии выбрали пилотный поток по производству труб. Фото: Правительство Самарской области
Для перезагрузки на предприятии выбрали пилотный поток по производству труб. Фото: Правительство Самарской области

Получить заем удалось благодаря участию завода в нацпроекте "Производительность труда". К лету этого года на "Стальсервис-ТЛ" с помощью экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) существенно повысили выработку.

Для перезагрузки выбрали пилотный поток по производству ключевого продукта - изготовление трубы 50х43х1,6. Благодаря бережливым технологиям время протекания процесса в цеху сократилось больше чем на 60%. Незавершенное производство уменьшили в два раза. В результате выработка на пилотном потоке на каждого сотрудника выросла более чем на 68%. Такая перезагрузка производства в рамках нацпроекта позволила рассчитывать на льготные займы от Фондов развития промышленности.

За счет займа и собственных средств "Стальсервис-ТЛ" планирует расширить действующее производство трубных заготовок для штанги стабилизатора поперечной устойчивости и задней подвески и поперечин для автомобилей альянса Автоваз-Renault-Nissan-Mitsubishi.

В рамках проекта предприятие внедрит современную технологию с использованием лазерного оборудования, что позволит максимально повысить точность изготовления и увеличить объемы производства на 23%. Общий бюджет реализации проекта составляет 64 миллиона рублей. Планируется дополнительно открыть шесть рабочих мест.

Фото: Правительство Самарской области
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- Министерством оказывается всесторонняя консультационная поддержка промышленных предприятий по вопросам получения льготного целевого займа из федерального Фонда развития промышленности. Если необходимая предприятию сумма займа не превышает 100 миллионов рублей, получение поддержки возможно через региональный ФРП. Заем из самарского фонда в сумме от пяти до 100 миллионов рублей можно использовать для стимулирования инновационной деятельности промпредприятий и внедрения наилучших доступных технологий в сфере промышленности, - пояснил министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

Всего 16 предприятий Самаркой области, начиная с 2015 года, получили льготные целевые займы из ФРП на общую сумму 3,4 миллиарда рублей.

Справка "РГ"

ФРП предлагает льготные условия софинансирования проектов промышленных предприятий, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, экспорт, лизинг производственного оборудования, реализацию станкостроительных проектов, цифровизацию действующих производств. Займы предоставляются по десяти основным программам финансирования на срок от двух до семи лет, максимальная сумма займа в основном - до 500 миллионов рублей, по ряду программ - до двух миллиардов рублей. Действует льготная ставка от 1% до 3% годовых.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Промышленность – драйвер роста Самарской области

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