В Ижевске директора автосалона заподозрили в продаже машины клиента

Директора одного из ижевских автосалонов задержали по подозрению в продаже машины клиента. Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, разбирательство начали после обращения в полицию местного жителя, заявившего о хищении у него автомобиля.

Как выяснилось, мужчина сдал иномарку на техобслуживание еще год назад. Все это время сотрудники автосалона убеждали хозяина машины, что продолжают ремонт. Следователи при проверке автосалона машину не обнаружили, а объяснить ее исчезновение работники и директор не смогли. Зато сотрудники уголовного розыска нашли нового хозяина иномарки, который заявил, что купил ее еще в мае в этом же автосалоне. При этом документы на авто оставались у прежнего владельца.

Сейчас машина изъята, а новое ПТС отправлено на экспертизу. 25-летнего директора автосалона задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Уголовное дело заведено по ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".

Новый владелец авто, оставшийся без машины и денег, вправе обратиться в суд с иском о возмещении причиненного материального ущерба в рамках гражданско-правовых отношений, отметили в полиции.