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14.09.2021 20:40
Рубрика: Экономика

В рамках нацпроекта в самарском регионе обновляют библиотеки и дороги

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород) , Олег Корякин (Казань) , Анна Шепелева (Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 210(8561)
Бесплатные лекции и мастер-классы для читателей настолько популярны, что приходится собирать стулья со всей библиотеки, рассказала "РГ" директор самарской библиотеки № 8 Татьяна Гаврилова.

В рамках нацпроекта "Культура" в регионе уже открыли десять модельных библиотек. На подходе еще четыре.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Первой как раз обновилась № 8. Теперь все пространство внутри у нее единое, дверей нет. И книжный фонд пополнили. По словам Татьяны Гавриловой, благодаря перезагрузке на 34 процента выросло число читателей. И, что самое ценное, около 40 процентов из них - люди среднего возраста, 35-45 лет. Таких в библиотеке называют "золотыми читателями".

Среди них и Инна Ямщикова. Она постоянный читатель, последние годы приучает к чтению своего сына-первоклассника Максима. Семья живет рядом, поэтому "гостит" в библиотеке часто. Мастер-класс по песочной анимации, робототехнике, фильмы в планетарии - все бесплатно.

"Благодаря нацпроекту сделали не только ремонт, но и умное разделение на локации, - сообщила "РГ" Инна. - Пока я работаю в тихой зоне, сын может поиграть в настольные игры или посидеть в детском уголке. Обновили детскую литературу. Недавно с Максимом прочитали здесь Киплинга "Рикки-Тикки-Тави" с такими потрясающими картинками, что он впечатлился и назвал свой самокат "Рикки-Тикки".

Еще один объект - в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" - пока официально не открыли. Директор службы заказчика-застройщика министерства транспорта и автомобильных дорог региона Андрей Дешевых пояснил, что второй этап строительства Фрунзенского мостового перехода идет с опережением графика на 10 месяцев. Движение по новой дороге в 4-6 полос протяженностью 7,8 километра запустят в ноябре этого года.

А в рамках второго этапа строительства отремонтировали и заброшенный подземный пешеходный переход в микрорайоне Самары. Заменили перекрытие, установили датчики движения и энергосберегающие лампочки. Теперь здесь светло, как на улице.

А чтобы вандалы не портили стены, пригласили профессиональных художников. Теперь это первый посвященный нацпроекту объект в России, украшенный граффити. "Цветовую гамму подобрали ассоциативную с дорожным строительством. Много голубого, оранжевого, черного. В композицию вписали и дорожные пейзажи, и новые мосты через реки Самару и Сок", - рассказала самарский художник Оксана Гладкова - победитель фестиваля стрит-арта в Приволжском федеральном округе.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара Национальные проекты 2019-2024

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