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14.09.2021 21:23
Рубрика: Власть

В Самаре открывают построенный по нацпроекту "умный" ледовый дворец

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород) , Олег Корякин (Казань) , Анна Шепелева (Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 210(8561)
Малыши в игре осваивают в детском саду русский, татарский и английский языки. Даже лестницу превратили в словарь с памятками на трех языках. Но это уже - для родителей, чтобы были готовы к вопросам детей.
Дворец спорта в Самаре глобально реконструировали. Теперь хватит места и хоккеистам, и фигуристам. Есть даже отдельный лед для керлинга. Фото: Анна Шепелева

Детский сад "ЯСам", построенный по нацпроекту "Демография" в Казани, распахнул двери в марте этого года. Сейчас его посещают 350 детей в возрасте от полутора до семи лет. Здесь 18 групп, из которых 10 ясельных. И есть две группы для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для аутистов.

Фото: Олег Димитров/пресс-служба губернатора Волгоградской области
В регионах в рамках нацпроекта строят все больше новых школ и детсадов

Заходим в один из кабинетов и видим, как педагог проводит с детьми подвижную игру на английском. А через пару минут уже переключается на татарский. Предмет особой гордости - лингафонный кабинет. Ни в одном детсаду региона их нет. Творческая группа учреждения разработала для занятий здесь методическое пособие "Слушаю-понимаю-говорю".

Многопрофильный лицей № 187 "РИТМ" открылся раньше садика - в прошлом году. И тоже в рамках нацпроекта "Образование". Сейчас в нем учатся более 900 детей. У школы информационно-технологический профиль. Здесь есть IT-полигон, кабинеты Web-программирования, робототехники, инженерный класс, лаборатория 3D-моделирования и даже свой планетарий. Ученица 8 "В" Ралина Хайретдинова от учебы в лицее в восторге: "Скоро будем учиться управлять дронами!"

За три года в Татарстане на средства нацпроекта построили 8 школ и 54 детсада.

Льда хватит всем

В Самаре открывают "умный" ледовый дворец. Он стал таким благодаря проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

Теперь здесь не одна ледовая арена, а несколько помещений со льдом. Хватит места не только профессиональным хоккеистам и фигуристам, но и для занятий с детьми. Есть лед для керлинга, залы для баскетбола, борьбы и художественной гимнастики, универсальный спортивный и тренажерный залы.

Первыми хоккейную коробку опробовали ребята из детского хоккейного клуба "Комета". 10-летний Тимофей Веревкин, который гоняет шайбу уже пять лет, доволен льдом и новыми воротами. А тренер Сергей Шумихин пошутил, мол, поначалу ребята даже "заблудились" на большом льду.

Президент Федерации фигурного катания на коньках Самарской области Вера Богуш вспомнила, как раньше приходилось тренироваться по ночам, спать на неудобных креслах пару-тройку часов, а потом снова работать. А теперь здесь будут не только тренироваться, но и проводить соревнования - как российские, так и международные. Обновленный дворец уже называют "умным". Ведь здесь только для льда шесть режимов!

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