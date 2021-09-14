В Самарской области стартовало строительство крупнейшего в ПФО ветропарка

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал старт строительству ветроэнергетического кластера суммарной мощностью 236,6 МВт. Инвестором выступил Фонд развития ветроэнергетики (совместный инвестиционный фонд, созданный на паритетной основе "Фортум" и "РОСНАНО"). Торжественная церемония прошла в региональном центре "Мой бизнес".

- Это очень масштабный, высокотехнологичный и инновационный проект, направленный в будущее. Знаковый для нашего региона на десятилетия вперед. Он имеет экономическое и энергетическое значение для Самарской области, где мы каждый год создаем новые рабочие места, внедряя новые высокотехнологичные производства. И этот проект направлен не в завтрашний, а в послезавтрашний день. А реализуем мы его уже сегодня Проект запущен в кратчайшие сроки, мы вышли к старту строительства по намеченному графику. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в реализации проекта - региональное министерство экономического развития и инвестиций, лично министра Дмитрия Юрьевича Богданова, муниципальные власти, и, конечно, всех наших партнеров, - сказал губернатор Дмитрий Азаров.

Для реализации проекта была выбрана площадка Красноармейского района, рядом с сельскими поселениями Криволучье-Ивановка и Гражданский, в 70 километрах от Самары. Здесь будет построено три электростанции - всего 52 ветроэнергетические установки. Высота каждой установки составит 150 метров с учетом лопастей. Все оборудование спроектировано с учетом климатических условий региона. К строительству ветроэлектростанций привлекут 600 человек, в процессе реализации будет использовано 210 километров силовых кабелей и построено 38 километров внутриплощадочных дорог.

- Большая подготовительная работа была проведена в сжатые сроки. Мы получили исчерпывающую поддержку от Правительства Самарской области и лично Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Если регион поддерживает инвестора, то инвестор выполняет все свои обязательства. Самарская область - яркий пример, как регион успешно привлекает инвесторов - как российских, так и иностранных. Уверен, мы будем дальше вместе двигаться вперед, - отметил генеральный директор ООО "Управляющая компания "Ветроэнергетика", гендиректор ПАО "Фортум" Александр Чуваев.

Ветроэнергетичнеский кластер, в состав которого войдут Гражданская ВЭС, Покровская ВЭС и Ивановская ВЭС, станет крупнейшим объектом ветрогенерации в Приволжском федеральном округе. Станции начнут поставлять электроэнергию на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в четвертом квартале 2022 года.

В настоящее время на стройлощадке идет прокладка внутриплощадочных дорог, начинается устройство фундаментов ветроэнергетических установок. Мощность каждой установки Vestas составляет 4,55 МВт.

- Развитие возобновляемых источников энергии - важный этап бережливого отношения к экологии и окружающей среде. В Самарской области мы создали все условия для реализации проектов ВИЭ - подготовили законодательную базу, сформировали в регионе несколько территорий опережающего развития, где распространяются федеральные налоговые льготы, создали "Агентство по привлечению инвестиций Самарской области", работающее с инвесторами в режиме "одного окна" и многое другое. Благодаря этой работе, сегодня мы можем заводить в регион такие большие многомиллиардные инвестиционные проекты, а наши партнеры могут быть уверены в их успешной реализации, - рассказал о работе с инвесторами министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

За 15 лет с момента начала реализации проекта инвестор пополнит бюджет Самарской области более чем на 4,5 миллиарда рублей. Проект реализуется благодаря соглашению, подписанного Дмитрием Азаровым с Фондом развития ветроэнергетики на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2021 года. И уже в сентябре удалось начать строительство ветроэлектростанций. Это стало возможным за счет поддержки инвестора со стороны Правительства Самарской области.

В процессе работы ветряной электростанции полностью отсутствуют вредные выбросы - технология экологически безопасна. Ветряная турбина и основные рабочие части генераторов расположены на значительной высоте над землей. Мачта, на которой установлена ветряная турбина, занимает небольшую площадь на земле, поэтому окружающее пространство может быть с успехом использовано для хозяйственных нужд, там могут быть размещены различные здания и сооружения, например, для сельского хозяйства.

- Мы рады начать реализацию амбициозного проекта в Самарской области - одном из ведущих промышленных центров страны. Строительство здесь крупнейшего объекта ветроэнергетики будет способствовать развитию энергетической инфраструктуры региона, а также поможет местным промышленным предприятиям снижать "углеродный след" и легче адаптироваться к глобальной климатической повестке, - прокомментировал генеральный директор ООО "УК "Ветроэнергетика" Александр Чуваев.

Поимо старта строительству комплекса ветроэлектростанций в Красноармейском районе также состоялось подписание двух соглашений о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергетики. Первое между ПАО "Фортум" и АО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара" второе между ПАО "Фортум" и ПАО "Сбербанк". Стороны намерены использовать "зеленую" энергию, производимую "Фортум", для энергоснабжения производственных мощностей "ГК "Электрощит" - ТМ Самара" и объектов "Сбербанка" в Самарской области.

У региона уже есть опыт сопровождения инвестпроектов, связанных с ВИЭ. С осени 2018 года в регионе работает солнечная электростанция - один из крупнейших объектов такого рода в России. На днях, по поручению Губернатора, министерством регионального минэкономразвития разработан законопроект, который подразумевает дополнительную поддержку проектов ВИЭ. Данный вид деятельности включили в перечень приоритетных, который освобождает инвесторов от уплаты налога на имущество. Отметим, в Самарской области поддержку бизнеса на всех этапах реализации проектов в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций.

Справка "РГ"

Фонд развития ветроэнергетики создан партнерами в целях инвестирования в строительство ветропарков. Управление Фондом осуществляет УК "Ветроэнергетика", принадлежащая ПАО "Фортум" и АО "РОСНАНО" в равных долях. По результатам конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, Фонд получил право на строительство 1823 МВт ветрогенерации. Ветропарки должны быть введены в эксплуатацию в 2019-2023 годы.

Портфель полностью готовых и введенных в эксплуатацию объектов Фонда сегодня состоит из семи ветроэлектростанций суммарной мощностью 600 МВт, из которых 550 МВт в Ульяновской, Ростовской областях и Республике Калмыкии проданы совместному предприятию "Фортум" и РФПИ. На различной стадии реализации находятся объекты суммарной мощностью 731,6 МВт (50 МВт в Ростовской области, 340 МВт в Астраханской области, 105 МВт в Волгоградской области, 236,6 МВт в Самарской области).