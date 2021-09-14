В Самарской области в рамках нацпроекта открыли новый ФАП

Последней локацией в пресс-туре по Самарской области стал новенький фельдшерско-акушерский пункт в небольшом селе Покровка.

Он заработал в начале этого года благодаря нацпроекту "Здравоохранение". Улыбчивая заведующая Ирина Новикова рассказала, что в старом помещении было настолько тесно, что пациенты ждали на улице. Вода была только холодная, да и она зимой замерзала.

Теперь есть не только просторное теплое ("шикарно перезимовали") здание с несколькими помещениями, но и много умных помощников. "Кардиограф, - перечисляет Ирина. - Он снимает показания и, если они подозрительные, тут же передает в областной кардиоцентр для консультации. Есть тонометр. Больной дома сам мерит давление, а показания тут же приходят мне на компьютер. И, если нужно, я выезжаю к пациенту".

Учительница Лариса Солдатова радуется и за себя, и за учеников. Сама она уже прошла диспансеризацию, вакцинацию. Не пришлось ехать в райцентр, терять время и деньги. "Мы много слышали о нацпроекте "Здравоохранение". И вот он дошел до нашего села. Теперь нам очень комфортно", - говорит учительница. Многочисленные дачники минувшим летом тоже смогли оценить удобства нового ФАПа.

Сейчас он обслуживает более 200 человек, а в летний период, с учетом дачников, приехавших из Самары, Кинели и других городов, число пациентов доходит до 300 человек. По итогам работы в 2020 году ФАП села Покровка был признан лучшим медицинским подразделением в районе.

Что сделано за три года

В России реализуется 14 национальных проектов, которые затрагивают все сферы жизни.

Строятся детские сады и школы, ремонтируются музеи и театры, обустраиваются виртуальные концертные залы и модельные библиотеки, совершенствуется система здравоохранения, благоустраиваются общественные территории и строятся дороги. Нацпроекты поддерживают предпринимателей и ученых.

С 2019 года по национальным проектам было создано более 232 тысячи дополнительных мест в детских садах с ясельными группами. Более 7,4 тысячи школ обеспечили компьютерным современным оборудованием. Были благоустроены более 33 тысяч общественных территорий. Построено и отремонтировано более 32 тысяч километров дорог.

В 2020 году получили поддержку более 1,5 тысячи молодых ученых. Помощь в ведении своего дела была оказана более 1,8 миллиона хозяйств.