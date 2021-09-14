В России вырос интерес к электромобилям

Автопробег электромобилей стартовал 8 сентября на Воробьевых горах в Москве. Три Audi E-tron за три дня одолели маршрут Москва - Доброград (Владимирская область) - Нижний Новгород - Чебоксары - Иннополис - Казань - Ульяновск. Завершили мероприятие сразу две тематические конференции, выставка электромобилей на площади Ленина в Ульяновске и подписание соглашения о строительстве зарядных станций в регионе.

- В каждом городе мы устраивали встречи, общались с представителями сообществ владельцев электрокаров, исполнительной власти, - рассказал руководитель направления развития электромобилей Агентства технологического развития (АТР) Ульяновской области, владелец электрокара Дмитрий Ванюшин. - Рассказывали, что сделано в нашем регионе, слушали, что есть интересного в этих городах.

Вопросы инфраструктуры и, в частности, строительства зарядных станций участники автопробега и другие специалисты обсудили в ульяновской "Точке кипения". Тем более что был актуальный повод. Первая остановка для подзарядки электромобилей была запланирована в районе Белой Дачи, где расположены три зарядные станции. Но все они оказались заняты. С одной стороны, хорошо, что парк электротранспорта растет. С другой - плохо, что не развита для него дорожная инфраструктура.

- Меня пригласили вторым пилотом проехать от Москвы до Ульяновска, - рассказал "РГ" журналист и путешественник Даниил Николаев. - Что я могу сказать по своим ощущениям? Автомобиль хороший, надежный. Но нет инфраструктуры, чтобы путешествовать на электрокарах по России.

Заряда аккумулятора хватает на 380 километров. "Длинная" зарядка длится от 4 до 8 часов. Для нее достаточно обычной розетки. Но где ее найдешь на дороге? А если нет времени и нужна зарядка "быстрая", то проблема становится практически неразрешимой.

- Для человека, который ездил всю жизнь на авто с двигателем внутреннего сгорания, не подлежит сомнению, что где-то рядом обязательно есть АЗС. Поэтому ему кажется, что заряжать электромобили тоже надо вне дома, - рассуждает лидер сообщества электромобилистов Пермского края Александр Шаврин. - Хотя по факту зарядка как раз и производится дома: просыпаешься утром, а у машины уже полная зарядка.

По его словам, владение электромобилем меняет привычный сценарий поведения. Это как с телефоном, который люди подзаряжают при каждом удобном случае. Он считает, что владельцы торговых центров, спортзалов и других объектов, в которых человек проводит не меньше часа своего времени, наверняка начнут извлекать из этого пользу. Наличие зарядки для электромобиля - отличный маркетинговый ход для привлечения платежеспособных клиентов. Машина может заряжаться на парковке у дома, торгового центра, места работы, поликлиники. Но о подобном пока можно только мечтать.

В то же время рынок электротранспорта в России понемногу растет. Так, по данным статс-секретаря Экологической палаты России Вадима Петрова, в 2020 году в стране продано 687 новых электромобилей, почти вдвое больше, чем годом ранее. Эксперт прогнозирует, что 2030 году планируемая доля электромобилей в объеме продаж составит 48 процентов. К такому выводу подталкивают постоянное ужесточение требований к токсичности отработанных газов, глобальное потепление и, безусловно, постоянное совершенствование электромобилей. .

Компетентно

Дмитрий Ванюшин, руководитель направления развития электромобилей АТР Ульяновской области:

- Есть машины, которые уже сегодня потенциально рассматриваются к началу продаж в России, и думаю, что последние изменения на федеральном уровне, в частности концепция по развитию производства электромобильного транспорта и инфраструктуры, серьезно помогут в этом процессе. Важно понимать, что инфраструктура, ее развитие - это одно из основополагающих условий. Во-вторых, если мы хотим говорить о доступных электромобилях, нужна как минимум локализация, а как максимум - отечественный электромобиль. Пока можно с уверенностью говорить, что зарубежные компании рассматривают вопрос локализации, выхода на российский рынок доступных электромобилей. Не только премиум-сегмент, что мы имеем сейчас, но и электромобилей класса комфорт ценой около 2,5-3 миллионов рублей.

В тему

Как в Ульяновске поддерживают электромобили:

- Отменен транспортный налог для владельцев электромобильного транспорта всех форм собственности до 2025 года.

- Утверждены региональные нормативы при строительстве объектов для парковочных мест с электромобильными "зарядниками".

- Утверждена дорожная карта по развитию инфраструктуры на период 2019-2024 годы: предусмотрено строительство пяти станций быстрой зарядки (от 50 киловатт постоянного тока) в городах и пяти на ключевых автодорогах.

- Более пяти процентов коммунальной и строительной техники к 2025 году должно быть с электродвигателями.

- Не менее 10 процентов общего числа транспортных средств в распоряжении органов исполнительной власти должны стать электрическими к 2024 году.

По состоянию на апрель 2021 года, в Ульяновской области количество электромобилей составляет около 100 единиц.