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14.09.2021 16:31
Рубрика: Власть

В Тольятти пройдет Третий Всероссийский инжиниринговый Форум-2021

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
1-2 октября 2021 года на площадке технопарка "Жигулевская долина" состоится Третий Всероссийский Форум, посвященный основным направлениям развития индустрии инжиниринга в отраслях топливно-энергетического комплекса. По поручению губернатора Дмитрия Азарова, событие стало ежегодным после успешно проведенной Первой инжиниринговой конференции Самарской области в 2019 году.
Фото: Технопарк "Жигулевская долина" Фото: Технопарк "Жигулевская долина"
Фото: Технопарк "Жигулевская долина"

- Инжиниринг сегодня - это тот инструмент, который способствует реализации новых технологических процессов. В ближайшие годы развитие инжиниринговых компетенций выйдет на передний план не только для Самарской области, но и для России, - отмечал на открытии глава региона.

Фото: ОЭЗ "Тольятти"
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Мероприятие объединит на одной площадке представителей ведущих инжиниринговых компаний и ключевых предприятий сферы энергетики (в том числе и международных) для демонстрации своего потенциала и знакомства с крупнейшими энергетическими корпорациями.

На дискуссионной платформе форума будут обсуждать актуальные вопросы инжиниринга, электрохимии, водородной энергетики и пути снижения углеродного следа в нефтегазовой отрасли.

- Инжиниринговый форум уже стал главной площадкой для общения ведущих игроков рынка. Все вместе мы можем не только обсудить текущую ситуацию в индустрии, обсудить современные тренды, но и наметить дальнейшие планы по развитию отрасли. В Самарской области успешно развивается целый ряд крупных предприятий, наш регион выбирают российские и зарубежные инвесторы. Среди них есть и те, кто заинтересован в качественных инжиниринговых услугах, и те, кто готов их предоставить. Наш форум позволит на одной площадке объединить и заказчиков, и исполнителей этих услуг. И я уверен, такой формат взаимодействия будет эффективным и позволит заключить не один взаимовыгодный контракт, - считает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Участники обсудят такие темы, как инжиниринг в системах электрохимии, практика применения водородной энергетики и топливных элементов, а также снижение углеродного следа в нефтегазовой отрасли.

Организаторами форума выступают правительство Самарской области, некоммерческое партнерство "Международный центр инжиниринга и инноваций", АНО "Агентство по технологическому развитию". Для участия приглашены руководители государственных корпораций, предприятий Самарской области, федеральных и региональных органов власти, центров компетенций национальной технологической инициативы, производители и интеграторы специализированного программного обеспечения и решений в области инжиниринга и энергетики, а также представители ведущих вузов региона, входящих в состав Научно-образовательного центра Самарской области.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
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Также на форуме ждут международных участников, в числе которых Ассоциация Европейских производителей автомобильных и промышленных аккумуляторов EUROBAT (Бельгия); ООО "Аккумалюкс Рус" (производстве комплектующих для стартерных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей методом литья пластмасс под давлением). Индустриальные партнеры Форума - это АО "ГК АКОМ", АО "Тюменский аккумуляторный завод", АО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара", компания "ЭНЕРГОПРОМ-АЛЬЯНС", ПАО "Лукойл", ПАО "Газпром нефть", ООО "УК Ветроэнергетика".

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться для участия можно на сайте "Жигулевской долины".

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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