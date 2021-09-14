Сибирские ученые нашли в корне солодки вещество для борьбы с COVID-19

Специалисты Института химической кинетики и горения им. Воеводского (ИХГК) СО РАН подтвердили эффективность молекул глицирризиновой кислоты в борьбе с вирусами, в том числе SARS-CoV-2. Как сообщает "Интерфакс", указанную кислоту ученые получают из корня солодки.

Несколько лет назад в институте были разработаны нанокапсулы для доставки в организм труднорастворимых лекарств. И именно глицирризиновая кислота стала средством доставки активного вещества в этой разработке. Изучая свойства ее молекул, ученые пришли к выводу, что, помимо способности усиливать эффективность других препаратов, кислота также обладает противовирусной активностью.

- Сейчас мы ведем работу с пептидами, выделенными из белка коронавируса, и считаем, что противовирусная активность глицирризиновой кислоты может быть связана с ее влиянием на клеточные мембраны, в частности, на слияние мембраны вируса с мембраной клетки-хозяина, а также на проникновение белков, находящихся на поверхности вируса, в клетку-хозяина. Она препятствует слиянию, - отметил заведующий лабораторией магнитных явлений ИХКГ СО РАН Николай Поляков.

Ученые надеются, что дальнейшие исследования помогут полностью раскрыть механизмы молекулярного явления.