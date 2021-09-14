В Красноярском крае в пункте приема лома нашли меч III века до н.э.

Сибирский коллекционер обнаружил уникальный образец холодного оружия в одном из пунктов приема металлолома на юге Красноярского края. Специалисты, осмотревшие находку, полагают, что этот клинок имеет непосредственное отношение к скифским мечам, изготовленным до нашей эры.

Исследование, посвященное древнему мечу, опубликовал журнал "Вестник Новосибирского государственного университета".

Артефакт из-за отсутствия какой-либо информации о месте находки (имеются в виду раскопки) называют просто "красноярским мечом". Ученые отнесли его к так называемым явлениям раннего железного века Минусинской котловины. Длина меча - около 60 сантиметров; ширина в сечении клинка - семь сантиметров. Рукоятка с навершием отделена от клинка узким перекрестием в виде бабочки.

Эксперты выдвигают несколько версий относительно происхождения предмета. По одной из них, это увеличенная модификация традиционного тагарского кинжала. Параметры позволяют называть его в соответствии с принятой учеными классификацией коротким мечом. По словам экспертов, скифские мечи такой формы датируются V-IV веками до нашей эры.

По другой гипотезе, технология обработки железа в Минусинской котловине появилась достаточно поздно, и это позволяет говорить о том, что "красноярский меч" - предмет импорта. Впрочем, возможно, клинок изготовлен все же местными оружейниками, но не в V, а во III-II веках до нашей эры.

Кстати, в статье говорится и о других образцах древнего оружия, найденных в пунктах приема лома на территории Хакасии и Красноярского края. Это восемь палашей и сабель енисейских кыргызов, обнаруженные красноярским коллекционером у сборщиков металлолома.