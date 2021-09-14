В Томской области сняли "ковидные" ограничения на работу общепита

По распоряжению губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который возглавляет региональный оперштаб по предотвращению распространения COVID-19, сняты ограничения на работу заведений общепита в ночное время.

- Эпидобстановка позволяет нам разрешить работу ресторанов и других заведений общепита в ночное время, - заявил глава Томской области. - Напоминаю о главном принципе, которым мы руководствуемся при принятии решений: найти баланс между здоровьем людей и здоровьем экономики. Нельзя бездумно вводить ограничения там, где можно обойтись без них. Нужно не душить бизнес, а при малейшей возможности снимать ограничения.

По мнению Сергея Жвачкина, если в летнее время заведения общепита могли получать доход за счет работы летних веранд, то с приходом осени это становится неактуальным и рестораны рискуют серьезно потерять в выручке. Также, как считает губернатор, разрешение на работу ресторанов даст дополнительную возможность подработать студентам.

Руководство региона учло и тенденцию снижения коэффициента распространения коронавируса в регионе. Тем не менее решение оперативного штаба не отменяет требования к выполнению инструкций Роспотребнадзора. В частности, соблюдение социальной дистанции, ношение масок, дезинфекция рук - все это остается обязательным. Продолжается и вакцинация населения.