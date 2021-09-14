Арочную плотину крупнейшей на Кавказе ГЭС открыли для туристов

В СКФО впервые в России для экскурсионных групп открыли гидроэлектростанцию. Объектом показа стала Чиркейская ГЭС в живописном ущелье на реке Сулак в Дагестане. Это крупнейшее сооружение Северного Кавказа.

Маршрут построен таким образом, чтобы гости увидели сердце гидроузла - монолитную глухую арочную плотину высотой более 232 метров, а также машинный зал. Чиркейская ГЭС стала доступна для туристов в середине августа, а в сентябре открыли еще и Саяно-Шушенскую ГЭС в Сибири. По мнению руководства компании "РусГидро", это должно помочь популяризации промышленного туризма в стране и послужить образовательным целям, ведь каждый желающий сможет ознакомиться с работой столь сложного инженерного сооружения.

- Открывая наши ГЭС для отдыхающих, мы вносим вклад в государственную Стратегию развития туризма в России и реализацию национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", - заявил на открытии маршрута в Дагестане генеральный директор "РусГидро" Виктор Хмарин. - Посещение ГЭС позволит больше узнать о работе российских производителей "зеленой электроэнергии", убедиться в безопасности и экологичности станций.

Открытию гидроэлектростанций для экскурсий предшествовал всероссийский социологический опрос ВЦИОМ, который показал, что 78 процентов граждан страны хотели бы увидеть бетонные плотины, будто созданные руками гигантов. Это стало стимулом к реализации проекта, в рамках которого можно посетить самые красивые и мощные станции РФ. Всего в него войдут около 15 энергообъектов, в том числе ТЭЦ "Восточная" в черте Владивостока.

На территории Чиркейской ГЭС можно побывать только в составе организованных туристических групп. Соглашения о проведении экскурсий заключены с четырьмя туроператорами Москвы и Махачкалы.

Открытию гидроэлектростанций для экскурсий предшествовал всероссийский социологический опрос ВЦИОМ, который показал, что 78 процентов граждан страны хотели бы увидеть ГЭС

- Заметен интерес к энергообъекту был и раньше, однако все ограничивалось лишь посещением смотровых площадок, откуда открываются виды на Сулакский каньон, - рассказывает сотрудник турфирмы "Джага" Ибрагим Магомедов. - Теперь Чиркейская ГЭС включена в маршрут по каньону. Экскурсия длится примерно три часа, стоимость - 650 рублей с одного человека при условии набора группы из 18 экскурсантов. Она проводится каждую неделю по вторникам и четвергам. Учитывая, что гидроузел - режимный охраняемый объект, заявки необходимо подавать не позднее чем за две недели до поездки, обязательно предоставив паспортные и контактные данные. К сожалению, пока не все понимают, для чего это нужно, считая данные требования формальностью.

На самом деле меры безопасности на ГЭС очень строгие. Несколько лет назад корреспондент "РГ" была в составе группы, запланировавшей совершить поход по Сулакскому каньону, и вооруженная охрана тщательно досматривала наши вещи и проверяла документы. А ведь проводником группы являлся житель ближайшего поселка Дубки, долгое время проработавший в местной школе учителем истории и знавший лично многих сотрудников станции. Зато пока проверяли наши автомобили, можно было понаблюдать за тренировкой крупного рыжего пса, которого натаскивали на поиск запрещенных предметов.

Внутри станции тоже далеко не все можно снимать: разрешенные места помечены прямоугольником с зеленым фотоаппаратом. Такие предосторожности оправданны, ведь Чиркейская ГЭС, которой 22 декабря исполнится 47 лет, снабжает электричеством сразу несколько регионов, выдавая в среднем в год 2,4 миллиарда киловатт-часов. Благодаря своей мощности и возможности быстро реагировать на изменения энергопотребления, она стала регулирующей станцией всей Объединенной энергосистемы юга. Ее доля в общей выработке электроэнергии в Дагестане превышает 40 процентов.

В 1933 году проектированием гидроузла занималось московское отделение Главгидроэлектростроя, но из-за сложных инженерно-геологических условий к строительству приступили только спустя 30 лет. На площадку передислоцировали первый отряд минтрансстроя СССР, имевший опыт возведения туннелей на железнодорожной линии Абакан - Тайшет. Именно благодаря его стараниям в скале сделали "коридор" протяженностью 730 метров (на арках входа и выхода размещен логотип в виде заглавной буквы "М"), ведущий к нижнему бьефу станции.

Чиркейская ГЭС, которой 22 декабря исполнится 47 лет, снабжает электричеством сразу несколько регионов, выдавая в среднем в год 2,4 миллиарда киловатт-часов

Отсюда открывается вид на величественную арочную плотину с турбинными водоводами. Кстати, она вторая по высоте в России. Отвесные стены ущелья, укрепленные в некоторых местах бетоном, почти смыкаются - настолько узкая полоска Сулака бурлит внизу. Из-за содержащейся в породе серы и глины у воды яркий бирюзовый цвет, но при ярком солнце она приобретает "яблочный" оттенок.

Как сообщили в компании "РусГидро", узость ущелья предопределила специфику бетонных работ - подача материала велась сверху с помощью трех кабельных кранов грузоподъемностью 25 тонн. Масштабная стройка завершилась девятого февраля 1981 год. За все годы эксплуатации Чиркейская ГЭС выработала 100 миллиардов киловатт-часов. Специалисты подсчитали: такого количества хватило бы для энергообеспечения всего Дагестана в течение 15 лет. А уж сколько сэкономлено угля и газа.

Стоит сказать и о том, что создание водохранилища ГЭС привело к затоплению древнего аула Чиркей - в прошлом знаменитого пристанища абреков. На дне покоятся его дома, улицы, сады. Новый поселок Дубки заложили в долине, сюда на период стройки съехались рабочие со всех уголков СССР. Как рассказывают местные жители, по этой причине Дубки - поселок интернациональный. Сейчас здесь потихоньку начинает развиваться гостевой сервис - хозяева ферм нередко предлагают в аренду домики, можно также снять квартиру, работает несколько кафе. Однако все это пока точечно и рассчитано на прием небольшого числа путешественников.

"РусГидро" планирует вблизи открытых для экскурсий ГЭС построить современные информационно-туристические центры. В них в мультимедийном формате представят информацию об энергообъектах, организуют места для хранения вещей путешественников. Здесь же появятся кафе и палатки с сувенирами. .

Энергия искусства

В марте нынешнего года на веб-площадке Foundation российский художник Арсений Пыженков, известный под псевдонимом Покрас Лампас, продал виртуальное полотно, спроецированное на Чиркеи?скую ГЭС. На сайте электронного аукциона цифровых предметов искусства сообщается, что работа ушла за 16 этериумов (один из видов криптовалюты) - на тот момент это около 28,5 тысячи долларов.

"Я отправился в Дагестан, чтобы расписать площадь на набережной в Дербенте, но был так вдохновлен местной природой, что решил сделать отдельную съемку с проекцией, - поделился каллиграф. - Оригинал написан на холсте, оцифрован и скорректирован для проекции, после спроецирован на физический объект, снова оцифрован и в итоге продан в виде виртуального токена за этериум, на производство которого тратится та самая электроэнергия. Мне кажется, что все идеально сошлось".

Кстати

В рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций "РусГидро" на Чиркейской ГЭС запланирована замена большей части оборудования: гидротурбин, генераторов, силовых трансформаторов, распределительного устройства. Реконструкцию будут вести поэтапно без ограничения энергоснабжения потребителей. В июне завершена реконструкция системы возбуждения и защит гидроагрегата N 4. В первом полугодии 2022-го аналогичные работы планируется провести на гидроагрегате N 1. После этого на всех четырех гидроагрегатах ГЭС установят цифровую систему возбуждения и защит с возможностью автоматического управления процессом.