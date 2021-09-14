Число жертв схода ледника в Домбае выросло до двух

В Карачаево-Черкесии скончалась вторая туристка, получившая травмы в результате обрушения части ледника Алибек в поселке Домбай, сообщает пресс-служба правительства республики.

Еще у одной женщины серьезные повреждения. Спасатели ведут эвакуацию пострадавших, им уже оказана вся необходимая первая медицинская помощь. Туристическая группа не была зарегистрирована в подразделении МЧС.

На территории вокруг ледника в настоящий момент нет других путешественников,. В ближайшее время проход по маршруту в этом направлении будет временно закрыт.

Обрушение ледника было вызвано природно-климатическим фактором.

- В теплое время года обильное таяние снега и льда на ледниках усиливается, стекающая вода подмывает стенки и наледи. Обрушение в таких случаях непрогнозируемо и происходит обычно при давлении тяжести на истончившийся фрагмент ледниковой стены, - рассказал командир Карачаево-Черкесского противолавинного отряда Рамазан Абазалиев.