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14.09.2021 17:15
Рубрика: Общество

На КМВ подземное месторождение избавит регион от дефицита воды

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 209(8560)
Малкинское подземное месторождение пресной воды открыто более 30 лет назад, но до сих пор используется не на полную мощность. О планах его освоения с целью избавить от дефицита воды курорты КМВ недавно сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Сейчас разрабатывается соответствующий проект. "Уверен, таким образом мы навсегда закроем вопрос водоснабжения КМВ", - заявил глава края.

Фото: ТАСС
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В конце лета в Кисловодске возникли перебои с водоснабжением. Причиной стало схождение селя в Карачаево-Черкесии в районе реки Эшкакон, питающей одноименное водохранилище. В результате вода, подающаяся в город, стала мутной.

Малкинское месторождение в крае считают единственным перспективным источником пресной воды для населения Ставрополья. Расположено оно в Кировском муниципальном округе. По данным министерства жилищно-коммунального хозяйства региона, разведанный объем для его промышленного освоения составляет 525 тысяч кубических метров в сутки. Качество воды, добываемой из водозабора, соответствует высшей категории, поэтому она не нуждается в дополнительной обработке.

Подача питьевой воды населению КМВ сейчас осуществляется по Малкинскому групповому водопроводу, эксплуатируемому более 20 лет. Его фактическая производительность - 84 тысячи кубометров в сутки. Требуется увеличить этот показатель до 330 тысяч, что позволит снизить дефицит питьевой воды в регионе.

Как рассказал корреспонденту "РГ" гидрогеолог Владимир Литвин, участвовавший в кавминводской гидрогеологической экспедиции, которая и обнаружила Малкинское месторождение, оно уникально для Ставрополья:

- Снабжать водой оттуда можно не только города КМВ, но и Георгиевский и Предгорный округа. Месторождение находится в створе города Новопавловска, станиц Старопавловской, Марьинской и хутора Крупско-Ульяновского в границе Восточно-Предкавказского артезианского месторождения. Сейчас оно освоено всего на 20 процентов, пробурено около 40 скважин глубиной до 250 метров. Дебит каждой - до 160 кубометров в час. Вода исключительного качества, абсолютно соответствует всем нормативам.

Вода из Малкинского месторождения будет дешевле для потребителей, так как для ее добычи не потребуются сложные гидротехнические сооружения

По его словам, чтобы использовать в полной мере Малкинское месторождение, нужно пробурить новые водозаборные скважины. При этом вода будет дешевле для потребителей, так как для ее добычи не потребуются сложные гидротехнические сооружения, то есть не придется тратить средства на содержание дамб, берегоукрепление и прочие работы, без которых не обойтись, когда речь идет об использовании поверхностных водоемов.

В постановлении регионального правительства Малкинское месторождение также названо самым перспективным в регионе, поскольку край в основном расположен в полузасушливой зоне и не имеет достаточного количества рек и озер. Осложняет ситуацию и то, что инфраструктура на других источниках пресной воды значительно устарела.

Фото: iStock
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"Физический износ большинства систем водоснабжения на территории Ставропольского края превышает 60 процентов, что приводит к росту потерь из-за частых повреждений сетей и негативно влияет на качество водоснабжения населения. В среднем на 100 километрах региональных водопроводных сетей фиксируется 112 повреждений в год. При этом в соответствии с техническими нормами допустимое число повреждений не должно превышать 30", - говорится в документе.

К надежным источникам относятся реки Кубань и Терек, водные ресурсы которых население Ставрополья использует через разветвленную многокилометровую сеть обводнительно-оросительных каналов. А в регионе КМВ существующие системы централизованного водоснабжения - Кубанский и Эшкаконский групповые водопроводы - эксплуатируются более 40 лет, их износ превышает 85 процентов, и мощности недостаточно, чтобы удовлетворить потребность местного населения в питьевой воде. Поэтому до сих пор в некоторых населенных пунктах существуют графики подачи воды.

Справка "РГ"

История освоения Малкинского месторождения началась в 1984 году со строительства водовода, пуск которого состоялся в августе 1990-го. В те времена его эксплуатацией занимался Георгиевский "Межрайводоканал". В 2004-м было принято решение выделить из него обособленное подразделение "Малкинская система подачи воды".

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