На Ставрополье полицейского заподозрили в мошенничестве на 5 млн рублей

В Пятигорске возбудили уголовное дело против старшего оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД РФ. Как сообщили в пресс-службе СКР по Ставропольскому краю, полицейский получил пять миллионов рублей от супруги одного из подозреваемых в деле об обороте наркотиков.

- Используя свое должностное положение, сотрудник полиции ввел в заблуждение супругу задержанного, предложив ей за вознаграждение в размере 5 миллионов рублей не привлекать мужчину к уголовной ответственности, на что женщина ответила согласием, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Женщина передала полицейскому деньги, а он их потратил на личные нужды. При этом, уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", потому что должность полицейского в принципе не позволяла выполнить данное женщине обещание.

Когда пострадавшая поняла, что помощи она не дождется, она обратилась в УФСБ Ставрополья и главное управление МВД по региону. Сейчас следствие собирает улики.

В полиции тем временем проводят служебную проверку. Если обвинения в адрес оперуполномоченного подтвердятся, то он будет уволен, а также накажут его руководителя.