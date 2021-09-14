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14.09.2021 13:49

На Ставрополье вновь хотят создать особую экономическую зону

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 209(8560)
Региональные власти утвердили решение о создании особой экономической зоны на территории города-курорта Железноводска. Судя по всему, она будет туристско-рекреационного типа, так как здесь планируется строить объекты санаторно-курортного значения и гостиницы. Уже составлена заявка в минэкономразвития РФ, и, если все пойдет по плану, первые резиденты должны появиться в 2023 году.
ОЭЗ должна помочь инвесторам выудить максимальную прибыль из участка у Курортного озера Железноводска. Фото: Екатерина Ковалевская/РГ ОЭЗ должна помочь инвесторам выудить максимальную прибыль из участка у Курортного озера Железноводска. Фото: Екатерина Ковалевская/РГ
ОЭЗ должна помочь инвесторам выудить максимальную прибыль из участка у Курортного озера Железноводска. Фото: Екатерина Ковалевская/РГ

Создать ОЭЗ губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предложил в середине июля, однако говорить о ней начали еще в прошлом году. Мэр Железноводска Евгений Моисеев, говоря об этой инициативе в декабре 2020 года, сразу указал, какие территории можно включить в проект. В итоге именно их и выбрали.

Фото: iStock
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- На них планируется строительство 19 объектов санаторно-курортного значения на 7950 мест и шести гостиниц на 750 мест. Общая сумма инвестиций составит около 40 миллиардов рублей. Особая экономическая зона поможет увеличить туристический потенциал города, построить новые объекты инфраструктуры, создать рабочие места, - отметил Евгений Моисеев.

Включить в нее предлагается две территории, обе находятся в курортной зоне города - это инвестиционная площадка рядом с западным склоном горы Развалка и участок возле Курортного озера "30.Ка". Заявка почти готова, вскоре ее направят в министерство экономического развития РФ. Ответ от федерального ведомства ждут в 2022 году.

Как сообщили в пресс-службе администрации Железноводска, уже есть список потенциальных резидентов, в который вошли около десятка компаний. Имея статус резидента, они смогут получить льготы по налогам на прибыль, имущество и землю, а также на тарифы по страховым взносам.

В России сейчас 10 ОЭЗ туристско-рекреационного типа (ТРТ), из них шесть в СКФО - "Архыз" (Карачаево-Черкесия), "Ведучи" (Чечня), "Эльбрус" (Кабардино-Балкария), "Матлас" (Дагестан), "Армхи и Цори" (Ингушетия), "Мамисон" (Северная Осетия). Управляет ими компания "Курорты Северного Кавказа". Они объединены в туристический кластер.

Особенность ОЭЗ ТРТ заключается в том, что здесь допускается строительство жилищного фонда. Но в таких зонах можно заниматься только рекреационной деятельностью, а именно строить, реконструировать, эксплуатировать объекты санаторно-курортного и туристического комплексов, вести разработку месторождений минеральных вод и осваивать другие природные лечебные ресурсы. Резидентами могут стать индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Пять компаний намерены стать резидентами ОЭЗ в Новочебоксарске

Согласно оценкам минэкономразвития РФ, ОЭЗ Северного Кавказа являются достаточно эффективными. На начало этого года, по данным ведомства, в них было зарегистрировано 39 резидентов, в том числе в 2020-м данный статус приобрели семь компаний. Резиденты создали почти тысячу рабочих мест, вложили в свои объекты 3,13 миллиарда рублей, получили прибыль 1,65 миллиарда.

Из федерального бюджета на финансирование объектов инженерной, транспортной, социальной и инновационной инфраструктур (за исключением канатных дорог, горнолыжных трасс, систем искусственного снегообразования и защитных сооружений) потрачено 22,62 миллиарда рублей, в том числе в 2020-м - более миллиарда, построено 212 объектов. Региональные и местные бюджеты в финансировании данных работ не участвовали. Налогов за весь период уплачено 385,8 миллиона рублей.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в компании "Курорты Северного Кавказа", флагманом для кластера является "Архыз". Он обладает наиболее развитой горнолыжной инфраструктурой - здесь 18 трасс протяженностью 27,4 километра, восемь канатных дорог. В настоящее время на курорте зарегистрировано 37 резидентов, готовых вложить в него 15,7 миллиарда рублей, ими создано 680 рабочих мест. Сейчас компания занимается поиском стратегического инвестора курорта.

Что касается ОЭЗ "Эльбрус", то только в 2020-м была одобрена заявка первого потенциального резидента курорта с проектом строительства и эксплуатации гостиничного комплекса стоимостью 240 миллионов рублей на территории поляны Азау. Лучше обстоят дела в чеченской ОЭЗ "Ведучи", где на данный момент зарегистрировано три резидента с инвестициями 7,7 миллиарда рублей. Они уже сдали в эксплуатацию две гостиницы на 272 места, ресторан, станцию проката горнолыжного оборудования, магазин и другие объекты.

В ингушской ОЭЗ пока один резидент, в осетинской и дагестанской - ни одного. Строительство курорта "Мамисон" в Осетии начнется в 2022 году, а создание рекреационного комплекса "Матлас" и развитие Каспийского прибрежного кластера предполагается начать и вовсе после 2025-го, и то при условии выделения дополнительного бюджетного финансирования.

ОЭЗ на Ставрополье, кстати, также существовала. В 2007 году в особую экономическую зону вошли часть Минераловодского и Предгорного округов, а также четыре города-курорта. Якорным стал инвестпроект "Гранд SPA Юца", позднее к нему должны были добавиться инвестиционные площадки "Горное море" под Железноводском и "Капельная балка" у Ессентуков.

Фото: iStock
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К 2026 году, благодаря ОЭЗ, в регионе планировали создать около 40 тысяч рабочих мест, 17 тысяч номеров в средствах размещения, а также увеличить турпоток на КМВ до 2,5 миллиона человек в год. Но толком ничего сделано не было, и в 2016-м зону ликвидировали, поскольку ни один резидент здесь так и не зарегистрировался. После этого власти Ставрополья заявили, что в данной ситуации ОЭЗ краю не нужны и большего эффекта можно достичь благодаря финансовым вложениям в действующие курорты, тем более что интерес к внутреннему туризму вырос.

А в сентябре 2020 года Михаил Бабич, занимавший тогда пост первого замминистра экономического развития РФ, предложил вообще весь СКФО сделать особой экономической зоной. По мнению чиновника, преференции для инвесторов смогли бы уменьшить теневой сектор экономики в республиках Северного Кавказа. Однако поддержки идея не получила.

Комментарий

Павле Мрвалевич, сопредседатель Ставропольского краевого отделения "Опоры России":

- Если существует такой экономический инструмент, то нужно им пользоваться. Свободные от налогов зоны есть по всему миру, то есть это зарекомендовавший себя механизм. Возможно, сейчас довольно неудачный период для вложения инвестиций. Из-за пандемии многие компании находятся в режиме выживания и пытаются остаться на плаву. Однако особая экономическая зона как раз может дать стимул к развитию благодаря налоговым преференциям. При этом муниципалитет в итоге выиграет за счет новых рабочих мест, выплат НДФЛ и так далее.

Железноводск не был главным городом Кавминвод, ведь есть Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки. Но муниципальные власти смогли продвинуть его на первый план. Проект ОЭЗ имеет больше шансов на успешную реализацию в том случае, если администрация сможет подтянуть инвесторов и проконтролирует проведение инициативы.

Кстати

В первых числах сентября правительство России изменило правила отбора регионов, которые могут компенсировать за счет федерального бюджета затраты на создание, модернизацию или реконструкцию инфраструктуры особых экономических зон. Сейчас эти работы финансируются из территориальных бюджетов, а возмещение из федерального они получают в сумме фактически уплаченных резидентами налогов и таможенных пошлин. Благодаря поправкам увеличен период учета налоговых платежей резидентов ОЭЗ с семи до 15 лет, это позволит субъектам получить возмещение в большем размере.

- Изменения позволят снизить нагрузку на бюджеты регионов и стимулируют территории к развитию инфраструктуры ОЭЗ, необходимой для привлечения инвесторов и создания новых рабочих мест, - отметил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Галкин. Кроме того, теперь компенсировать можно еще и расходы на капремонт объектов, перешедших в региональную собственность из федеральной.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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