Полевой лагерь для подготовки боевых резервов создали в Северной Осетии

Новости

Собянин принял решение об увеличении максимального срока аренды каршеринга 16:31
Суд в Чехии взял под стражу россиянина Александра Франчетти 16:30
Шипачев установил рекорд КХЛ по голевым передачам 16:09
Московские ветераны к 80-й годовщине битвы под Москвой получат по 40 тыс. рублей 16:07
ЦИК покажет данные о явке на выборах в режиме онлайн 15:58
Синоптик: "Бабье лето" в Москве длилось всего четыре дня 15:50
Сбербанк не будет повышать ставки по ипотеке 15:50
Путь от границы с Финляндией до Севастополя сократится до 16 часов 15:48
Алексей Попогребский снимет фэнтези 15:48
Голикова: Программа по капремонту школ стартует с 1 января 15:45
Путин призвал выстроить целостную систему поддержки семей с детьми 15:34
Путин назвал Казанцева настоящим офицером и талантливым военачальником 15:28
В Греции ужесточили санитарные протоколы для туристов 15:24
Таджикистан вручил ноту протеста послу США после высказываний Байдена 14:58
СМИ: Задержан стрелявший в солиста группы "25/17" Андрея Позднухова 14:42
Суд в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram на 39 млн рублей 14:33
Разработчик назвал число россиян, привитых "ЭпиВакКороной" 14:13
"Би-2" представили видео "Почта" на новую песню Земфиры 14:08
На полигоне под Барановичами союзники оттачивают военное мастерство 14:08
Президент Чехии Земан госпитализирован 13:58
Карелова открыла фотовыставку "Женский взгляд на мировые проблемы" 13:57
ВЦИОМ: Россияне мечтают о крепком здоровье, жилье и путешествиях 13:51
Россия направила в Чехию запрос в связи с задержанием Франчетти 13:49
СПЧ: Люди не оставят малые города, где развивается городская среда 13:34
Путин и Лукашенко обсудили итоги военных учений и Афганистан 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Как изменится оплата труда врачей и учителей
Как изменится оплата труда врачей и учителей
14.09.2021 15:13
Рубрика: Власть

Полевой лагерь для подготовки боевых резервов создали в Северной Осетии

Текст: Михаил Сухарев
Фото: Пресс-служба ЮВО Фото: Пресс-служба ЮВО
Фото: Пресс-служба ЮВО

На полигоне Тарское в Северной Осетии заканчивают обустройство полевого лагеря, в который для подготовки будут приезжать подразделения боевого армейского резерва страны (БАРС). Готовность лагеря проверил командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников. Об этом сообщили в пресс-службе военного округа.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
На полигоне под Барановичами союзники оттачивают военное мастерство

- Граждане, пребывающие в запасе и изъявившие желание на добровольной основе заключить контракт с Вооруженными Силами России о пребывании в резерве, содержатся в наиболее подготовленном мобилизационном состоянии. Это достигается путем прикрепления каждого из них к конкретной воинской части на конкретную воинскую должность, с периодическим проведением с ними учебных занятий по восстановлению или приобретению военных умений и навыков, - отметил Дворников.

Жить в лагере резервистам предстоит в современных и надежных казармах, где есть телевизоры, комнаты досуга, душевые и другие удобства. Также на базе лагеря заработает столовая и банно-прачечный комбинат.

Обучение на полигоне будет проходить по нескольким направлениям. В частности, здесь подразделения резерва смогут научиться обеспечивать охрану особо важных объектов, поддерживать правопорядок и участвовать в ликвидации последствий стихийных бедствий.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия

Главное сегодня

Суд в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram на 39 млн рублей
"Единая Россия" внесла поправки об отмене обязательного техосмотра
Захарова: Проект США по демократизации Украины имеет целью давление на Россию
Работников предложили отпускать на выходные после вакцинации
В ПФР разъяснили порядок назначения денежной выплаты для инвалидов
Как экономика и люди оказались в новой ценовой реальности
О чем могут сказать предвыборные ролики партий