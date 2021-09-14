УФАС Ингушетии раскрыло сговор на торгах медицинской продукцией

Тысячи государственных контрактов были заключены по завышенным ценам на приобретение инъекционных игл, одноразовых шприцов и систем для переливания крови.
По информации регионального управления ФАС, участники сговора действовали по схеме "третий лишний". Так, двое из них предлагали товар, произведенный в России, а остальные - иностранную продукцию, таким образом, на торгах имитировалась конкуренция. В итоге участники сговора выигрывали тендеры и заключали государственные контракты на круглые суммы. При этом они, подчас, обращались в антимонопольные органы с жалобами на конкурентов.
Ведомственные проверки победителей торгов пришлось проводить совместно с сотрудниками правоохранительных органов, так как чинились препятствия в их проведении. Антимонопольное ведомство признало виновными в картельных махинациях три ООО, двух индивидуальных предпринимателей, а также организацию, координирующую их действия. Компаниям грозят административные штрафы в размере до 50 процентов от начальной стоимости контрактов.
Материалы дела передадут в следственные органы.