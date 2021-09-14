УФАС Ингушетии раскрыло сговор на торгах медицинской продукцией

Сотрудники управления федеральной антимонопольной службы России по Ингушетии завершили расследование картельного сговора, затронувшего почти семь тысяч закупок по всей стране на общую сумму, составившую около девяти миллиардов рублей.

Тысячи государственных контрактов были заключены по завышенным ценам на приобретение инъекционных игл, одноразовых шприцов и систем для переливания крови.

По информации регионального управления ФАС, участники сговора действовали по схеме "третий лишний". Так, двое из них предлагали товар, произведенный в России, а остальные - иностранную продукцию, таким образом, на торгах имитировалась конкуренция. В итоге участники сговора выигрывали тендеры и заключали государственные контракты на круглые суммы. При этом они, подчас, обращались в антимонопольные органы с жалобами на конкурентов.

Ведомственные проверки победителей торгов пришлось проводить совместно с сотрудниками правоохранительных органов, так как чинились препятствия в их проведении. Антимонопольное ведомство признало виновными в картельных махинациях три ООО, двух индивидуальных предпринимателей, а также организацию, координирующую их действия. Компаниям грозят административные штрафы в размере до 50 процентов от начальной стоимости контрактов.

Материалы дела передадут в следственные органы.