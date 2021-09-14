В Грозном среди привитых от коронавируса разыграют автомобиль

В столицы Чечни местные жители, которые сделали прививку от коронавируса, примут участие в розыгрыше автомобиля. Об этом сообщили на странице мэрии Грозного в Instagram.

Конкурс объявили как среди тех, кто полностью прошел вакцинацию, так и тех, кому еще только предстоит сделать второй компонент вакцины.

- Всего будет определено 10 победителей. Каждый из них получит ценные подарки от ста тысяч рублей, а главным призом станет автомобиль марки Hyundai Solaris, - заявили в администрации города.

Там также добавили, что главным выигрышем для всех, кто проходит вакцинацию, является собственное здоровье и душевное спокойствие.