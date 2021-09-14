В республиках СКФО инвестициями интересуются меньше, чем в других регионах

Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых жителям Северного Кавказа, к августу 2021 года превысило 131 тысячу. Именно столько граждан предпочли их обычным брокерским счетам. Но, хотя в СКФО и начали активнее пользоваться этим финансовым инструментом, все же до показателей других регионов в округе явно недотягивают. Почему Северный Кавказ оказался в отстающих, выяснял корреспондент "РГ".

Индивидуальные инвестиционные счета в стране появились почти семь лет назад. Инструмент был создан, чтобы простимулировать россиян к долгосрочному инвестированию в ценные бумаги. Для привлечения как можно большего числа граждан владельцам ИИС предоставили возможность получить налоговый вычет и вернуть 13 процентов вносимых на счет средств (но не больше 52 тысяч в год) либо полностью освободиться от уплаты налога на доход при закрытии ИИС. По данным на август 2021-го, ИИС появились уже у 4,2 миллиона жителей РФ, при этом всего лишь три процента из них живут на Северном Кавказе.

В РСО - Алания к августу число ИИС достигло 12,7 тысячи, Кабардино-Балкарии - 12,4 тысячи, Чечне - 7,1 тысячи, Карачаево-Черкесии - 6,7 тысячи, Ингушетии - 2,34 тысячи. Чуть лучше обстоят дела в Дагестане - 26 тысяч, а лидером, безусловно, является Ставропольский край с показателем почти 64 тысячи.

Причем, судя по статистическим данным, которые Московская биржа публикует ежемесячно, вообще все южные регионы страны, а не только северокавказские, отстают от центральных, северных и дальневосточных в использовании ИИС. Даже в Краснодарском крае и Ростовской области количество индивидуальных инвестсчетов меньше, чем в среднем в других регионах страны.

Если оценивать не абсолютное число ИИС, а процент жителей, имеющих эти счета, то ситуация в СКФО выглядит совсем плачевно. В Ингушетии и Чечне их открыли только 0,45 и 0,47 процента жителей, в Дагестане - 0,87, в КБР и КЧР - чуть более 1,4 процента. Средний же показатель по стране - 2,88.

По данным на август 2021-го, ИИС появились уже у 4,2 миллиона жителей РФ, при этом всего лишь три процента из них живут на Северном Кавказе

Как рассказала корреспонденту "РГ" декан факультета экономики, управления и права Пятигорского института - филиала РАНХиГС кандидат экономических наук Оксана Ступникова, малое количество открытых ИИС объясняется низким уровнем финансовой грамотности на Кавказе:

- Это подтверждает исследование, проведенное НАФИ несколько лет назад, в котором к уязвимым категориям населения с низкой финансовой грамотностью отнесли не только пенсионеров, молодежь и сельское население, но и вообще всех жителей СКФО.

Тем не менее число ИИС на Северном Кавказе растет.

- Поэтому вопросу инвестиционной грамотности нужно уделять повышенное внимание, - считает заместитель управляющего Национальным банком Северной Осетии Алан Саккаев. - Потенциальным инвесторам необходимо знать особенности финансовых продуктов, объективно оценивать риск вложений, понимать, как определяется доход.

По словам Ступниковой, сейчас в северокавказских республиках ведется активная работа с целью повышения финграмотности и она уже дает результаты.

- Об этом также свидетельствует статистика, - продолжает эксперт. - Граждане начинают осознавать, что им нужно уметь эффективно управлять своими доходами и расходами, научиться беречь средства, уметь защищать свои права как потребителей финансовых услуг. Рост же интереса к ИИС обусловлен тем, что это реальный способ инвестирования в ценные бумаги.

- Мы наблюдаем увеличение темпов притока частных инвесторов из Чеченской Республики на биржевой рынок. Это связано с налоговыми стимулами, а также с удобством и простотой процесса инвестирования. Но, хотя доходность по ИИС выглядит привлекательной, важно помнить, что инвестирование на фондовом рынке сопряжено с определенными рисками, - предупреждает управляющий отделением Банка России по ЧР Иса Тамаев.

Его поддерживают коллеги из других республик СКФО.

- Жители Ингушетии постепенно учатся через инвестиции копить средства и улучшать свое финансовое положение. Новичкам, которые делают первые шаги на финансовом рынке, хотелось бы напомнить, что, хотя инвестиции на бирже и обладают большей доходностью по сравнению с банковскими вкладами, они всегда связаны с риском. Доходность и сохранность их не гарантированы, и они не защищены Агентством по страхованию вкладов, - отмечает управляющий отделением Банка России в Ингушетии Магомед-Бек Ужахов.

Оксана Ступникова говорит, что СКФО продолжает отставать от других территорий по темпам роста ИИС по нескольким причинам. Кто-то не хочет рисковать и предпочитает проверенные временем банковские вклады. Для части граждан в условиях пандемии и роста безработицы вложения сроком на три года кажутся слишком "длинными". Кроме того, на Северном Кавказе достаточно высок уровень недоверия к брокерам, при этом у жителей не хватает знаний, чтобы самостоятельно управлять ИИС.

В ЦБ советуют в случае недостатка опыта и практических знаний для трейдинга все же обращаться к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, но перед этим проверить, есть ли у них лицензия Банка России. .

Кстати

С первого октября неквалифицированным инвесторам придется пройти специальное тестирование, чтобы получить возможность совершать сделки, связанные со сложными финансовыми инструментами. Это должно предостеречь неопытных клиентов брокеров от ошибок и помочь гражданам оценить свои знания и осознать риск.

- Согласно закону, с первого октября брокеры и управляющие компании будут обязаны проводить тестирование для оценки знаний начинающих инвесторов и степени понимания ими риска при вложении средств в ценные бумаги. Ну а пока неопытные инвесторы могут приобретать только простые и наименее рискованные биржевые активы. Эти меры направлены на защиту прав и интересов потребителей финансовых услуг, - отметил заместитель управляющего отделением Банка России по КБР Расул Балаев.