В республиках СКФО инвестициями интересуются меньше, чем в других регионах

Новости

СМИ: Задержан стрелявший в солиста группы "25/17" Андрея Позднухова 14:42
Суд в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram на 39 млн рублей 14:33
Разработчик назвал число россиян, привитых "ЭпиВакКороной" 14:13
"Би-2" представили видео "Почта" на новую песню Земфиры 14:08
На полигоне под Барановичами союзники оттачивают военное мастерство 14:08
Президент Чехии Земан госпитализирован 13:58
Карелова открыла фотовыставку "Женский взгляд на мировые проблемы" 13:57
ВЦИОМ: Россияне мечтают о крепком здоровье, жилье и путешествиях 13:51
Россия направила в Чехию запрос в связи с задержанием Франчетти 13:49
СПЧ: Люди не оставят малые города, где развивается городская среда 13:34
Путин и Лукашенко обсудили итоги военных учений и Афганистан 13:25
Путин обсудил с Мирзиеевым ситуацию в Афганистане 13:24
Аналитик назвал причины рекордных цен на газ в Европе 13:12
В Москве появился новый вид общественного транспорта 13:11
Фигуристке Медведевой предложили стать комментатором на Первом канале 13:00
Песков объяснил внезапность визита Асада 12:55
В Швейцарии введут обязательный контроль летного персонала на алкоголь 12:48
В Испании начали страховать водителей электросамокатов 12:43
СМИ: "Барселона" намерена приобрести у "Динамо" Арсена Захаряна 12:42
Финляндия расширит выдачу виз гражданам России 12:16
Россия вошла в ТОП-10 стран по темпам роста цен на жилье 12:09
В Воронеже 300 тысяч человек остались без воды 12:08
Москва и Подмосковье установили льготы на проезд на три года 11:58
Путин сообщил о своем уходе на самоизоляцию 11:57
Энергетики назвали причину массового отключения света в Екатеринбурге 11:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Как изменится оплата труда врачей и учителей
Как изменится оплата труда врачей и учителей
14.09.2021 13:38

В республиках СКФО инвестициями интересуются меньше, чем в других регионах

Текст: Михаил Сухарев (СКФО)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 209(8560)
Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых жителям Северного Кавказа, к августу 2021 года превысило 131 тысячу. Именно столько граждан предпочли их обычным брокерским счетам. Но, хотя в СКФО и начали активнее пользоваться этим финансовым инструментом, все же до показателей других регионов в округе явно недотягивают. Почему Северный Кавказ оказался в отстающих, выяснял корреспондент "РГ".
Задача ИИС - стимулировать россиян к долгосрочному инвестированию в ценные бумаги. Фото: Владимир Аносов/РГ Задача ИИС - стимулировать россиян к долгосрочному инвестированию в ценные бумаги. Фото: Владимир Аносов/РГ
Задача ИИС - стимулировать россиян к долгосрочному инвестированию в ценные бумаги. Фото: Владимир Аносов/РГ

Индивидуальные инвестиционные счета в стране появились почти семь лет назад. Инструмент был создан, чтобы простимулировать россиян к долгосрочному инвестированию в ценные бумаги. Для привлечения как можно большего числа граждан владельцам ИИС предоставили возможность получить налоговый вычет и вернуть 13 процентов вносимых на счет средств (но не больше 52 тысяч в год) либо полностью освободиться от уплаты налога на доход при закрытии ИИС. По данным на август 2021-го, ИИС появились уже у 4,2 миллиона жителей РФ, при этом всего лишь три процента из них живут на Северном Кавказе.

В Кабардино-Балкарии рухнула построенная блогерами финансовая пирамида

В РСО - Алания к августу число ИИС достигло 12,7 тысячи, Кабардино-Балкарии - 12,4 тысячи, Чечне - 7,1 тысячи, Карачаево-Черкесии - 6,7 тысячи, Ингушетии - 2,34 тысячи. Чуть лучше обстоят дела в Дагестане - 26 тысяч, а лидером, безусловно, является Ставропольский край с показателем почти 64 тысячи.

Причем, судя по статистическим данным, которые Московская биржа публикует ежемесячно, вообще все южные регионы страны, а не только северокавказские, отстают от центральных, северных и дальневосточных в использовании ИИС. Даже в Краснодарском крае и Ростовской области количество индивидуальных инвестсчетов меньше, чем в среднем в других регионах страны.

Если оценивать не абсолютное число ИИС, а процент жителей, имеющих эти счета, то ситуация в СКФО выглядит совсем плачевно. В Ингушетии и Чечне их открыли только 0,45 и 0,47 процента жителей, в Дагестане - 0,87, в КБР и КЧР - чуть более 1,4 процента. Средний же показатель по стране - 2,88.

По данным на август 2021-го, ИИС появились уже у 4,2 миллиона жителей РФ, при этом всего лишь три процента из них живут на Северном Кавказе

Как рассказала корреспонденту "РГ" декан факультета экономики, управления и права Пятигорского института - филиала РАНХиГС кандидат экономических наук Оксана Ступникова, малое количество открытых ИИС объясняется низким уровнем финансовой грамотности на Кавказе:

- Это подтверждает исследование, проведенное НАФИ несколько лет назад, в котором к уязвимым категориям населения с низкой финансовой грамотностью отнесли не только пенсионеров, молодежь и сельское население, но и вообще всех жителей СКФО.

Фото: iStock
В России появился новый портал по финансовой грамотности

Тем не менее число ИИС на Северном Кавказе растет.

- Поэтому вопросу инвестиционной грамотности нужно уделять повышенное внимание, - считает заместитель управляющего Национальным банком Северной Осетии Алан Саккаев. - Потенциальным инвесторам необходимо знать особенности финансовых продуктов, объективно оценивать риск вложений, понимать, как определяется доход.

По словам Ступниковой, сейчас в северокавказских республиках ведется активная работа с целью повышения финграмотности и она уже дает результаты.

- Об этом также свидетельствует статистика, - продолжает эксперт. - Граждане начинают осознавать, что им нужно уметь эффективно управлять своими доходами и расходами, научиться беречь средства, уметь защищать свои права как потребителей финансовых услуг. Рост же интереса к ИИС обусловлен тем, что это реальный способ инвестирования в ценные бумаги.

- Мы наблюдаем увеличение темпов притока частных инвесторов из Чеченской Республики на биржевой рынок. Это связано с налоговыми стимулами, а также с удобством и простотой процесса инвестирования. Но, хотя доходность по ИИС выглядит привлекательной, важно помнить, что инвестирование на фондовом рынке сопряжено с определенными рисками, - предупреждает управляющий отделением Банка России по ЧР Иса Тамаев.

Его поддерживают коллеги из других республик СКФО.

- Жители Ингушетии постепенно учатся через инвестиции копить средства и улучшать свое финансовое положение. Новичкам, которые делают первые шаги на финансовом рынке, хотелось бы напомнить, что, хотя инвестиции на бирже и обладают большей доходностью по сравнению с банковскими вкладами, они всегда связаны с риском. Доходность и сохранность их не гарантированы, и они не защищены Агентством по страхованию вкладов, - отмечает управляющий отделением Банка России в Ингушетии Магомед-Бек Ужахов.

Фото: Максим Чурусов/ТАСС
Банку России предложили увеличить налоговый вычет по ИИС в 2,5 раза

Оксана Ступникова говорит, что СКФО продолжает отставать от других территорий по темпам роста ИИС по нескольким причинам. Кто-то не хочет рисковать и предпочитает проверенные временем банковские вклады. Для части граждан в условиях пандемии и роста безработицы вложения сроком на три года кажутся слишком "длинными". Кроме того, на Северном Кавказе достаточно высок уровень недоверия к брокерам, при этом у жителей не хватает знаний, чтобы самостоятельно управлять ИИС.

В ЦБ советуют в случае недостатка опыта и практических знаний для трейдинга все же обращаться к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, но перед этим проверить, есть ли у них лицензия Банка России. .

Кстати

С первого октября неквалифицированным инвесторам придется пройти специальное тестирование, чтобы получить возможность совершать сделки, связанные со сложными финансовыми инструментами. Это должно предостеречь неопытных клиентов брокеров от ошибок и помочь гражданам оценить свои знания и осознать риск.

- Согласно закону, с первого октября брокеры и управляющие компании будут обязаны проводить тестирование для оценки знаний начинающих инвесторов и степени понимания ими риска при вложении средств в ценные бумаги. Ну а пока неопытные инвесторы могут приобретать только простые и наименее рискованные биржевые активы. Эти меры направлены на защиту прав и интересов потребителей финансовых услуг, - отметил заместитель управляющего отделением Банка России по КБР Расул Балаев.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО

Главное сегодня

Суд в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram на 39 млн рублей
Захарова: Проект США по демократизации Украины имеет целью давление на Россию
SWIFT: Рубль вошел в топ-20 популярных мировых валют
Работников предложили отпускать на выходные после вакцинации
В ПФР разъяснили порядок назначения денежной выплаты для инвалидов