ИТ-компаниям придется отложить закупки новой техники

Крупнейший в мире тайваньский поставщик микросхем TSMC уведомил клиентов о существенном повышении цен на производство с декабря текущего года. Стоимость увеличится от 10 до 20 процентов и затронет более половины рынка. Корреспондент "РГ" решил выяснить у экспертов, чем закончится такое подорожание.

В последние годы спрос на микросхемы рос, а пандемия только увеличила интерес потребителей к этому продукту. При этом число производителей за это время не выросло. Глобально ситуация выглядит так: пять крупнейших производителей микросхем формируют около 93 процентов всего мирового рынка. Они будут отдавать предпочтение своим стратегическим партнерам, заказы остальных компаний будут рассматриваться как неприоритетные, прогнозирует Сергей Соловьев, генеральный директор Группы Т1. Всем остальным "придется подождать" - эксперты уже сегодня прогнозируют задержки поставок по многих позициям.

Сейчас мы находимся только в начале этого процесса, который будет раскручиваться и нарастать как снежный ком. Это многоэтапный процесс, который затрагивает всю цепочку производства продукции, где используются чипы. Ведь если задуматься, то они есть везде, не только в компьютерах, - в умных часах, телефонах, автомобилях, бытовой технике, напоминает Евгений Черток, руководитель отдела ИТ разработчика программного обеспечения компании "Рексофт".

Больше всего последствия дефицита станут ощутимы по товарам с длительным сроком производства. Уже замедлилось мировое становление электромобилей, ряд крупных игроков электроники начал откладывать запуск новых устройств, поясняет Дмитрий Пятунин, директор по ИТ компании Oberon.

Так, уже сейчас "АвтоВАЗ" выпускает автомобили без кондиционеров и круиз-контроля из-за жесткой нехватки чипов. Российские дилеры с большой задержкой получают машины с зарубежных заводов и с этернал-заводов. Автомобили просто стоят: производители не могут отправить их дилерам, поскольку они не укомплектованы, иллюстрирует ситуацию Андрей Волостнов, директор факультета робототехники и мехатроники университета "Синергия".

На дефицит отреагировали разработчики софта, комментирует программист Роман Сакутин - и начали больше думать над оптимизацией, учитывая рост числа пользователей устройств с процессорами среднеценового сегмента. В перспективе это мобилизует рынок, программы станут потреблять меньше ресурсов и давать больше результата, из-за возросших требований появится поколение более квалифицированных разработчиков, и в перспективе потребители получат более качественные программы.

Правда, в течение ближайшего года потребителям придется пересмотреть свои планы по закупкам вычислительной техники в части сроков и стоимости, уточняет Александр Сысоев, руководитель направления вычислительной инфраструктуры КРОК, и советует искать компромиссные варианты, связанные с гибридной инфраструктурой, арендой оборудования, облачными услугами, оптимизацией текущей инфраструктуры и увеличением сроков эксплуатации имеющегося оборудования.

В целом же цены на чипы цикличны и отражают баланс спроса и предложения. Таким образом, с одной стороны, повышение цен на производстве потенциально ведет к некоторому подорожанию на полке, а с другой - в среднесрочной перспективе улучшится доступность и исчезнет дефицит, уверен Дмитрий Кравченко, генеральный директор Acer в России.

Пять крупнейших производителей микросхем формируют около 93 процентов всего мирового рынка

В сложившейся ситуации хороший шанс для российских производителей видит Дмитрий Ласьков, директор технического департамента компании "ХайТэк". У российских компаний есть хорошие разработки, способные заменить иностранные аналоги при производстве микроэлектроники.

Они ведут серьезную работу над собственными чипами для работы с нейронными сетями, где российские наработки не уступают импортным аналогам. Российская Федерация уже запустила развитие своих программ импортозамещения и производства микропроцессоров внутри страны, правительство выделяет гранты и поддерживает тех, кто строит свои производственные линии, но быстро нарастить производство до нужных нашей экономике масштабов непросто, уточняет Алексей Болдырев, генеральный директор российского системного интегратора Айтоника.

Очевидно, дефицит на руку производителям. Похоже также, что распространение технологии кем-то сознательно сдерживается, аккумулируется в подконтрольных, замкнутых территориях, предполагает Валерий Андреев, заместитель генерального директора по науке и развитию компании ИВК. В любом случае отечественным производителям необходимо как можно быстрее развивать собственные производственные мощности.

Кстати

Одна из причин роста цен, напоминает Болдырев, - санкции, которые администрация США с 2020 года вводила против некоторых китайских компаний. В результате они не могут ни закупать современное оборудование для производства микрочипов, ни продавать свою продукцию международным корпорациям, которые боятся вторичных санкций США и переориентировались прежде всего на компании из Тайваня, где производится до 90 процентов современных чипов. И тут уже вступает в силу третья причина: Тайвань в этом году страдает от сильнейшей за 56 лет засухи, и ради того, чтобы обеспечить производителей микропроцессоров водой (она активно используется в производстве), государство и так лишило воды примерно пятую часть тайваньских фермеров - пусть их урожай риса погибнет, а они получат от государства компенсацию, главное - чтобы не останавливалось более прибыльное для Тайваня производство микрочипов. В таких условиях ожидать в этом году расширения производства микрочипов на Тайване тоже не приходится.