Как сэкономить при покупке жилья в Петербурге

Жилищное строительство в Санкт-Петербурге и его пригородах ведется сегодня с хорошей динамикой. При этом цены на жилье растут с такой же, если не большей, скоростью.

Корреспондент "РГ" задалась вопросом, как и за счет чего можно максимально сэкономить при покупке квартиры? И из чего, собственно, складывается цена на недвижимость. Ведь жилье в одном районе, даже в домах, расположенных поблизости, может отличаться на достаточно серьезную сумму, от несколько сотен тысяч рублей до двух-трех миллионов.

Строящееся жилье раскладывается на четыре основных категории: класс "эконом", или, как это принято сейчас называть "масс-маркет", "комфорт", "бизнес" и "элит". В каждом из них свои составляющие, которые и определяют уровень цен.

Сегодня в Санкт-Петербурге 60 процентов всех новостроек возводятся в сегменте "комфорт", еще 20 процентов - это "бизнес", совсем немного "элит" и остальное - "масс-маркет", говорит руководитель одного из агентств недвижимости Санкт-Петербурга, (ST Realty), специализирующийся на новостройках, Дмитрий Третьяков. Чем выше класс жилья, тем больше удобства для жизни, тем весомее цена жилья.

В стоимость квартиры включается много факторов - начиная от месторасположения дома и заканчивая качеством строительных материалов и устройства придомовой территории. Например, в жилье класса "комфорт" обязательно должны присутствовать такие моменты, как закрытая обустроенная территория, хороший вид из окна, высокие потолки, большой метраж комнат. В "бизнесе" удобства, предоставляемые застройщиком, увеличиваются. Здесь предусматривается подземная парковка, придомовая территория с променадной зоной и обязательным вай-фаем, камерами наблюдения в местах общественного пользования, детской и спортивной площадками, зелеными насаждениями. В таких домах, как правило, полы с подогревом, панорамное остекление, большое количество разнообразных квартирных планировок и прочие "фишечки".

Все эти прекрасные достижения современных строительных и архитектурных технологий, будучи внедренными в квартиру, имеют свою цену. Но если ваш бюджет не позволяет иметь личную террасу с видом на Балтику или Неву и вы не готовы переплачивать за подземную парковку ввиду отсутствия автомобиля или за персональную площадку для выгула собак, то стоит посмотреть варианты жилья класса "массмаркет".

- Это тоже качественное жилье в хорошо построенных домах, - говорит Дмитрий Третьяков. Такие квартиры можно сравнить с машиной в базовой комплектации: руль, кузов, четыре колеса, и она едет. То есть застройщик делает все, чтобы максимально удешевить стоимость квартиры без особых потерь.

Один из важных факторов, значительно влияющих на стоимость жилья, - транспортная инфраструктура, и в первую очередь близость к метро. Шаговая доступность к любой из станций автоматически прибавляет к цене на квартиру миллион, а то и больше. Хотите сэкономить, выбирайте ЖК подальше от центра.

Самые дешевые квартиры в Петербурге и Ленобласти — в 25-этажных новостройках

Второй момент - высотность здания. Самые дешевые квартиры - в 25-этажных новостройках: большое количество квартир при одинаковой стоимости земли - залог экономии. Такие дома, как правило, возводятся на окраине города, где нет ограничений по высоте застройки. Это так называемые спальные районы, где уже есть или в ближайшее время планируется вся социальная инфраструктура.

Кстати, это могут быть даже районы не в черте города. Те же Шушары, например, или Кудрово. Это еще один фактор, который существенно влияет на цены, - городская прописка. Если в ней нет необходимости, то при покупке квартиры можно сэкономить еще до миллиона рублей. Единственное, что придется учесть, - относительная отдаленность медпомощи. При необходимости обращения к врачу в этом случае придется не идти в поликлинику поблизости, а поехать в закрепленное за данным районом медицинское учреждение.

Однако в таких локациях есть свои плюсы. Если посмотреть, например, обеспеченность школами и детскими садами в шаговой доступности от дома, то в том же Мурино она куда выше, чем в центральных районах города.

Кроме максимальной высотности, в домах "массмаркет" значительно увеличено количество квартир на этаже: от 15 до 20. Это стоит учесть тем, кто не любит многолюдье и шумных соседей. В таком варианте их неизбежно будет много. Причем в большинстве своем квартиры в домах-эконом либо однокомнатные, либо студии. А это определяет контингент жильцов, а значит, возможную вечернюю и ночную активность окружения. Зато снижает цену еще на несколько сотен тысяч.

Ну и еще один пункт, на котором можно сэкономить, - внутренняя отделка помещения. Тут в зависимости от метража вы тоже экономите несколько сотен тысяч рублей. Если у вас есть время и умение сделать косметический ремонт своими силами, то это вполне пригодный для вас вариант.

Все эти моменты при покупке квартиры вы можете учесть и применить вкупе или по отдельности. Главное, что на сегодняшнем рынке жилья есть масса предложений для любых решений.