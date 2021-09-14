Кибермошенники стали охотиться за срочными вкладами россиян

Количество безналичных операций в СЗФО увеличилось в два раза: по итогам 2020 года более трети всех покупок, согласно информации Северо-Западного ГУ Банка России, жители региона теперь совершают в интернете. Увеличивается и количество банковских карт. Так, в Архангельской области на каждого жителя региона (включая младенцев) теперь приходится по две банковские карты: к началу года их количество взлетело до 2,2 миллиона единиц, а число операций по ним и суммы выросли на 11 процентов.

На новые платежные инструменты ориентируются и мошенники. Если количество поддельных банкнот, "выловленных" в Поморье, уменьшается, то уровень дистанционной преступности в финансовой сфере - наоборот: по словам заместителя начальника следственного управления регионального УМВД Алексея Ситникова, в 2019 году доля всех преступлений с использованием IT-технологий в Архангельской области выросла в два раза и составила 18 процентов, а в 2020-м поднялась уже до 25 процентов.

Хотя во Всемирной паутине северяне все-таки менее доверчивы, чем жители Чечни, Дагестана, а также Московской и Тульской областей: по данным МВД России, в первом полугодии 2021 года Поморье вошло в число регионов с наименьшими темпами прироста IT- преступлений.

Эксперты считают, что "недоверчивость" поморов во многом связана с тем, что Архангельская область одной из первых в России вступила в программу повышения финансовой грамотности населения - регион стал одним из "пилотов" проекта еще в 2014 году. Школы финграмотности и финансовой безопасности здесь работают практически во всех учреждениях образования и культуры. Площадки проекта открываются и на массовых мероприятиях - летом, к примеру, людей учили противостоять кибермошенникам даже на архангельском литературном фестивале "Белый июнь".

Как следствие, в регионе стало меньше "телефонных жертв" - доля преступлений, во время которых мошенники убеждают граждан сообщить им данные банковских карт или перевести денежные средства на "безопасные" счета, снизилась с 69 до 62 процентов.

Хотя до победы еще далеко, и попасть в эту западню может кто угодно. По словам руководителя регионального центра финансовой грамотности Валентины Даниловской, самыми уязвимыми для мошенников остаются пенсионеры, безработные, а также молодежь, особенно выпускники детских домов.

В капканы, расставленные киберохотниками, попадают самые разные люди:

- И по социальному положению, и по статусу в обществе. Две трети - экономически активные граждане от 20 до 60 лет, - подтвердил управляющий региональным отделением Северо-Западного ГУ Банка России Андрей Блок.

Согласно информации УМВД РФ по Архангельской области, 25 процентов пострадавших в регионе - пенсионеры, 11 - неработающие граждане. Причем половая принадлежность роли не играет - и мужчины, и женщины в равной мере подвержены атакам аферистов.

Уровень образования защищает людей, хотя даже высокая компетентность в финансовой сфере не является гарантией. Так, совсем недавно жертвой преступника стала сотрудница финансового управления одного из министерств правительства Поморья: во время телефонной беседы мошенник убедил госслужащую перевести на неизвестный счет более 400 тысяч рублей.

В регионе были даже случаи, когда в сети интернет-грабителей попадали те, кто сам занимается профилактикой финансовых правонарушений, в списке пострадавших есть и руководители организаций, предприятий, госструктур.

Причина этого парадокса в искусно созданной острой стрессовой ситуации:

- Схем таких очень много, - рассказывает Алексей Ситников. - В Архангельской области самые последние - когда преступники, представляясь сотрудниками кредитных учреждений, могут говорить, к примеру, о том, что с вашим счетом что-то происходит, что кто-то установил сведения вашей банковской карты и необходимо срочно перевести средства на безопасные счета. Причем преступники могут даже получать кредиты за человека, предлагая ему оформить кредит только для того, чтобы его не получил преступник. Обещают, что эти деньги будут также переведены на безопасные счета, а потом возвращены.

В Архангельской области эту схему "доработали". Лжесотрудники банков теперь сообщают "клиенту" по телефону, что в подтверждение атаки на его банковский счет ему сейчас позвонят из правоохранительных органов. И такой звонок действительно поступает: он проводится с помощью программы подмены номеров, когда на дисплее жертвы высвечивается номер, якобы принадлежащий правоохранительным структурам.

Не так давно в подобную ловушку попал пожилой мужчина из архангельской глубинки, специально приехавший в областной центр, чтобы перевести деньги на счета аферистов. Незадолго до этого ему позвонила "работник банка", сообщив, что с его карты пытаются похитить деньги, а позже - "сотрудник правоохранительных органов", который "пытается вычислить мошенника в рядах банковских работников". Пенсионер поверил - снял со своего счета крупную сумму и по требованию звонивших отправился в торговый центр Архангельска перечислять им с помощью банкомата "меченые", как его убедили, купюры. Успел перевести только 30 тысяч - остановили бдительные покупатели торгового центра и охранник.

Это, кстати, еще один новый тренд похитителей:

- Тактика меняется, - рассказывает Андрей Блок - Если раньше преступники пытались найти как можно больше доверчивых людей, то теперь охотятся за срочными вкладами с большими суммами. Запугивая, убеждают выполнить необходимые действия. В частности, провоцируют прийти в отделение банка, снять средства и перечислить через банкомат другого банка, что очень усложняет расследование.

Кстати

Сомнительные интернет-проекты в финансовой сфере можно теперь вычислить на официальном сайте Банка России: в черный список включено более двух тысяч организаций с признаками финансовых пирамид, "черных" кредиторов, псевдоброкеров, интернет-проекты без лицензии. В том числе в СЗФО: в 2020 году и в первом квартале 2021 года на территории Северо-Запада выявлены 15 организаций с признаками финансовой пирамиды и 91 черный кредитор. В Поморье в список попали семь нелегальных кредиторов.