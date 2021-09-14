На Вологодчине по направлениям начнут готовить сельских фельдшеров

В Вологодской области решили готовить фельдшеров для сельских фельдшерско-акушерских пунктов и станций скорой медицинской помощи по целевым направлениям. Договоры об этом заключили первые студенты медицинских колледжей региона.

Ситуация с ФАПами в области непростая. Лишь третья часть из них не требуют ремонта, остальные же нуждаются в срочной модернизации. Сложности и с молодыми специалистами. Как правило, на селе трудятся уже пенсионеры. По словам специалистов фельдшерско-акушерского пункта в поселке Суда Череповецкого района, эту проблему нужно решать в комплексе. Во-первых, специально готовить фельдшеров, а во-вторых, создавать молодым людям достойные условия для работы.

Чиновники с этим соглашаются. В начале сентября на Вологодчине стартовала программа по ремонту фельдшерско-акушерских пунктов - ежегодно наиболее проблемные будут приводить в порядок.

Там, где ремонт окажется нецелесообразным, установят новые модульные конструкции фельдшерско-акушерских пунктов.

Власти решили также готовить целевым образом специалистов для скорой помощи. Договоры об этом уже заключили восемь студентов Вологодского, трое - Великоустюгского, а также шестеро - Череповецкого медицинских колледжей.

- Эти студенты "болеют" медициной. Но теперь помимо обычной стипендии в 1250 рублей они будут получать еще по четыре тысячи. Эти ребята должны пройти дополнительный курс подготовки по скорой и неотложной помощи. А после окончания колледжа и аккредитации они обязаны отработать в "скорой" три года, - прокомментировала в разговоре с корреспондентом "РГ" директор Череповецкого медицинского колледжа Анна Александрова. - Целевое обучение для студентов колледжей введено впервые. Раньше такое соглашение могли заключить только студенты медицинских вузов.

Как добавил главный врач станции скорой помощи в Череповце Руслан Зиганшин, ранее работать к ним приходили и по 17 выпускников колледжей в год. В прошлом же году их было всего пять, ну а в 2021-м - четыре. Сегодня выпускники медицинских колледжей получают 26 тысяч рублей при работе "сутки через трое". Это без премий и доплат за работу с коронавирусными пациентами. Но теперь у молодых специалистов появится материальный стимул: в течение трех лет они будут получать дополнительно к зарплате по восемь тысяч рублей в месяц.

Остается добавить, что сейчас на станции скорой медицинской помощи в районы Вологодской области требуются 28 фельдшеров, в Вологде - 18, в Череповце - 15.