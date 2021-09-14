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14.09.2021 18:24
Рубрика: Общество

Петербуржца, вытащившего из воды тонущую женщину, спасли от разрыва аорты

Текст: Вера Черенева

В Петербурге хирурги смогли спасти 52-летнего мужчину с гигантскими аневризмами аорты. Они образовались при ударе о воду два месяца назад, когда петербуржец бросился на помощь тонущей женщине.

Фото: Пресс-служба аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге
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Операция по спасению утопающей поставила петербуржца буквально на грань жизни и смерти. Спустя несколько часов после ЧП на воде, мужчина почувствовал себя плохо, у него появились тянущие боли в груди. Он списал все на стресс, потом началась одышка, кашель, голос осип.

В Национальном медицинском центре имени Алмазова, куда направили мужчину на лечение, врачи обнаружили в грудной аорте две аневризмы размером в 8 и 5 сантиметров. Дело в том, что у мужчины на участке аорты с детства стоял протез. Сорок лет назад такие операции были в новинку и технологии не отличались совершенством, тем не менее, эндопротез верой и правдой служил мужчине, тот жил обычной жизнью. Но после ЧП на пляже аневризмы образовались на участках, где эндопротез соединяется с тканью пациента.

Состояние пациента стремительно ухудшалось, буквально за несколько дней самая большая аневризма выросла до 10 сантиметров и могла лопнуть в любой момент, кроме того, она давила на легочную артерию.

В таких условиях вводить контрастное вещество или проводить операцию на открытом сердце было слишком рискованно. Врачи решили действовать необычным методом - они начали стимулировать правый желудочек, чтобы снизить сердечный выброс. Когда давление немного снизилось, хирурги с помощью эндоваскулярной операции установили на месте аневризмы стент-графт, который играет роль протеза аорты.

Сейчас пациент переведен в обычную палату. Правда, плавать в открытой воде мужчина еще какое-то время не сможет - ему предстоит реабилитация в стационаре.

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