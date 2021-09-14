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14.09.2021 19:02

План развития Вологодской области сформируют из предложений жителей

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 209(8560)
В Вологодской области предложили новый формат проведения градостроительных советов. Теперь перспективный документ развития муниципалитетов будут предлагать и утверждать не по планам чиновников, а по заявкам и предложениям самих жителей. Первый подобный градсовет прошел в Харовском районе.

На сегодняшний день во всем регионе зарегистрированы более 325 тысяч предложений, из которых 200 тысяч находятся в работе, остальные проходят предварительную обработку. Если посмотреть статистику, то четверть касаются ремонта дорог, около одной пятой - благоустройства территорий.

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В Харовском районе подобная тенденция. Здесь более десяти тысяч поданных предложений распространяются на транспортную инфраструктуру, ЖКХ, здравоохранение. В самом Харовске 51 процент приходится на приведение в порядок дорожной сети.

На градсовете рассмотрели предложения жителей по реконструкции набережной реки Кубены и благоустройству парка. И чиновники муниципалитета в ближайшее время займутся разработкой концепции данного проекта, а затем направят его на согласование в Минстрой России. В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" реализуют второй этап реконструкции центральной Октябрьской площади и территории стадиона на станции Семигородняя. Построят в Харовске и большой детский городок. Для этого выделят 15 миллионов рублей.

На сегодняшний день во всем регионе зарегистрировано более 325 тысяч предложений, из которых 200 тысяч находятся в работе, остальные проходят предварительную обработку

Озабочены жители и качеством питьевой воды из систем централизованного снабжения. Поэтому многие предложения касались именно этого направления. Кстати, в районном центре уже занимаются данной проблемой: начали строительство очистных сооружений и водопровода. Объект планируют сдать в начале ноября. Это первый этап проекта. А вот на втором займутся реконструкцией системы водоснабжения западной части города. Планируется подключение потребителей к сети водоснабжения, запитанной от станции очистки воды. После этого все население Харовска будет пить качественную воду.

Фото: Алексей Дуэль/РГ
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На заседании градсовета говорили еще об одной серьезной проблеме - здравоохранении. Особенно это касается сельских территорий, где фельдшерско-акушерские пункты построены более полувека назад. Они практически никогда капитально не ремонтировались, морально устарели. Поэтому решили заняться плановым ремонтом ФАПов, закупкой оборудования, специализированного автотранспорта. Муниципалитету выделят более ста миллионов рублей. На эти средства в течение трех лет приведут в порядок все ФАПы.

Подобный градсовет прошел уже и в Череповецком районе. Здесь жители внесли почти 20 тысяч предложений по ремонту и строительству дорог, здравоохранению, сфере ЖКХ.?Одна из ключевых тем - газификация. На начало нынешнего года ее уровень составляет всего 30 процентов. Как сообщила начальник департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области Евгения Мазанова, по итогам анализа системы газоснабжения и поступивших обращений граждан определили три основных направления для строительства межпоселковых газопроводов. Планируется провести топливо в такие крупные населенные пункты, как Городище, Ирдоматка, Шайма и другие. Для этого надо построить около 45 километров межпоселкового газопровода и 59 километров газораспределительных сетей. И тогда газ поступит в 2,8 тысячи квартир и домовладений.

Фото: iStock
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Подняли на градсовете и тему благоустройства поселка Суда, много обращений по этому поводу поступило от жителей населенного пункта. Их услышали. Здесь будет отремонтирована центральная площадь - ее заасфальтируют, сделают пешеходные дорожки, установят скамейки и светильники, детскую игровую площадку.

Не осталась без внимания и злободневная тема борьбы с борщевиком. Проблемой муниципалитет занимается уже несколько лет. В 2021-м сельским поселениям выделили средства, но их хватило только на обработку 283 гектаров. А это маленькая толика. На градсовете решили перечислить дополнительное финансирование.

В целом на ремонт и строительство 80 объектов Череповецкого района направят более 5,6 миллиарда рублей. Это деньги областного, федерального бюджетов и внебюджетные источники.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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