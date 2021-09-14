Самолет не смог сесть в Архангельске из-за посторонних предметов на полосе

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку инцидента на рейсе Москва-Архангельск, в результате которого лайнер не смог сразу приземлиться на взлетно-посадочную полосу.

Пресс-служба надзорного органа сообщила, что при посадке в аэропорту Талаги города Архангельска самолет, следовавший рейсом № 6993, был вынужден уйти на второй круг.

На его борту находились 47 пассажиров. Посадка была совершена благополучно только после того, как аэродромная служба убрала со взлетно-посадочной полосы посторонние предметы.

Сейчас транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения безопасности на воздушном транспорте, после выяснения всех обстоятельств при наличии оснований будут приняты меры.