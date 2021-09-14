Штормовой ветер повалил в Петербурге десятки деревьев

Как минимум тридцать деревьев рухнули от порывов ветра в садах и парках Санкт-Петербурга. Пять стволов упали на проезжую часть.

По данным комитета по благоустройству, бушующий в Петербурге ветер повалил три березы в парке Сосновка. Сампсониевский сад лишился одной березы и могучей ивы с метровым диаметром ствола. В саду Бенуа повреждены еще два дерева. Шторм также повалил пять ясеней в Приморском парке Победы. В Воронежском саду порывов ветра не выдержали три ивы и один тополь. А на Василевском острове упавший ясень перегородил всю улицу и повредил три автомобиля. Бригады садовников занимаются раскряжевкой, распилом и вывозом стволов.

Штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду хозяйничает в Санкт-Петербурге со вчерашнего дня, 13 сентября. Тогда же, чтобы обезопасить людей от возможного падения деревьев и веток, в городе закрыли сады, парки и скверы. Непогода продолжается.