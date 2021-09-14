В Баренцевом море потеряла ход лодка с пятью рыбаками

В Баренцевом море потеряла ход лодка, на борту которой находятся пятеро рыбаков. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Авария произошла 14 сентября в районе мыса Шарапов Мотовского залива. Информация о ней поступила спасателям от дежурного пограничного управления ФСБ России по Западному Арктическому району.

К месту аварии для оказания помощи вышло гражданское судно " Валерий Харламов", которое оказалось поблизости от потерявшей ход лодки.

Тем временем продолжаются поиски четвертого пассажира катера, который 7 сентября перевернулся в бухте Долгая Щель Баренцева моря. На его борту находились пятеро человек, из которых выжил один. Обнаружены тела троих погибших пассажиров, в числе которых 57-летняя женщина. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, ведется следствие.