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14.09.2021 17:44

В Калининграде незаконные врезки в ливневку будет искать телеинспектор

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 209(8560)
У калининградских коммунальщиков появилось современное оборудование, которое позволяет увидеть состояние подземной водопроводной сети, ее повреждения, уровень заиленности, а также решить одну из застарелых городских проблем - выявить незаконные врезки в ливневую канализацию.

Небольшой робот с видеокамерой запускается в коллектор, передвигается по трубам и в режиме онлайн передает изображение на монитор оператору. Аппаратура известного немецкого производителя оборудования для осмотра и диагностики трубопроводов установлена на базе микроавтобуса "Газель". Эту передвижную лабораторию в муниципальном учреждении "Гидротехник" называют телеинспекцией.

Фото: Татьяна Кравченко
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Длина кабеля - 300 метров - позволяет отправить "телеинспектора" по трубам довольно далеко от базы. Однако, как рассказали в пресс-службе городской администрации, "он не танк и грязи боится", поэтому перед осмотром ливневки промывают, чтобы не застрял. Стоимость робота - десять миллионов рублей, так что им стараются не рисковать.

За месяц, что робот работает в "Гидротехнике", он обследовал около пяти километров коммуникаций и помогал искать места провалов на двадцати аварийных выездах. Правда, передвигается он не очень быстро - в среднем 2,5 сантиметра в секунду. Специалисты подсчитали, что при общей протяженности подземных ливневок в городе 660 километров на плановое обследование всего этого хозяйства уйдет около двух лет. Но делать это необходимо, поскольку главное предназначение робота - выявить незаконные врезки, через которые идет сброс в ливневую канализацию хозяйственно-бытовых стоков. Это основная причина загрязнения Нижнего и Верхнего озер и других водоемов Калининграда.

- До войны, когда канализация строилась, бытовые стоки имели другой состав. Раньше не было такого количества "химии", люди пользовались обыкновенным хозяйственным мылом, поэтому допускалось, что в случае забивания бытовой канализации были переливы в ливневую, которая выходила в озера, - пояснил директор МБУ "Гидротехник" Алексей Мойса. - И до сих пор эта система частично так и работает. Но, учитывая, что современные стоки по составу уже другие, мы и получаем такие плачевные результаты.

Робот решит одну из застарелых городских проблем — выявит незаконные врезки в ливневую канализацию

В качестве недавнего примера Алексей Мойса привел ситуацию на Нижнем озере, когда из-за перелива хозбытовых стоков в ливневку в районе Клинической улицы произошел замор рыбы. Эту врезку уже затампонировали. Как правило, в нелегальную сточную трубу забивают деревянные пробки и фиксируют монтажной пеной.

Таким же образом была затампонирована труба на Литовском ручье, из которой стекали погубившие рыбу нечистоты в районе Литовского вала, 5, от находящегося рядом хозяйствующего субъекта. Такая же судьба ждет и все остальные незаконные врезки, которые обнаружит телеинспектор.

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