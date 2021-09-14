В Калининграде ОПГ заработала 48 миллионов на незаконной "обналичке"

В Калининграде передано в суд уголовное дело участников организованной преступной группы, которые выводили в теневой оборот деньги своих клиентов через банковские счета подставных фирм, составляя фиктивные документы и бухгалтерскую отчетность для уклонения от уплаты налогов. Помогая своим клиентам обмануть государство, организаторы криминального бизнеса получили доход около 48 миллионов рублей.

39-летнего организатора и троих активных участников ОПГ задержали еще в 2019 году сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области при силовой поддержке бойцов СОБР и ОМОН Росгвардии. Как сообщили в пресс-службе ведомства, по данным полиции, махинаторы промышляли на этой ниве пять лет, с 2014 года. За это время они зарегистрировали в Калининграде более семидесяти фиктивных организаций, которые не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Схема "обналички" была неоригинальной: юрлица - клиенты ОПГ перечисляли средства на расчетные счета липовых фирм, затем деньги снимались со счетов наличными либо переводились на счета физических лиц, а впоследствии обналичивались и возвращались клиентам. Все это проводилось с помощью систем дистанционного банковского обслуживания в разных калининградских офисах, хотя у подпольных финансистов не было ни государственной регистрации в качестве кредитной организации, ни лицензии на осуществление банковских операций. Передвижениям денег придавалась видимость законности при помощи фиктивных документов - договоров, бухгалтерской отчетности, которые заказчики затем использовали для уклонения от уплаты налогов.

Вознаграждение организаторов за эти услуги составляло не менее пяти процентов от суммы, перечисленной каждым предприятием. В полиции установили, что в результате члены ОПГ заработали около 48 миллионов рублей. Нетрудно подсчитать, что общий оборот подконтрольных им организаций составил около 2,4 миллиарда, и остается только догадываться о сумме невыплаченных налогов.

С 2014 года махинаторы зарегистрировали в Калининграде более семидесяти фиктивных организаций

За время следствия проведено около ста обысков в квартирах, офисах и машинах, более 20 выемок документов из банковских учреждений и налоговых органов. Следователи допросили порядка двухсот человек, имевших отношение к деятельности ОПГ. Изъяты печати, чековые книжки, пластиковые карты, электронные ключи доступа к системе "Банк-Клиент" и носители информации, принадлежащие более чем 70 юридическим лицам.