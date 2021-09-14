В Калининграде стартовал международный Балтийский форум нейронаук

Форум стал уникальной международной платформой для обмена последними достижениями фундаментальной и прикладной науки на стыке исследований мозга, искусственного интеллекта, нелинейной динамики и теории сложных систем. В нем участвуют более двухсот ведущих ученых и молодых исследователей из Великобритании, Италии, Испании, Израиля, России, США.

В программе BF-NAICS 2021 - три тематических конференции и инициативные мини-симпозиумы. Мероприятия проходят в смешанном формате: не все иностранные и российские участники смогли прибыть лично из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, часть из них делает доклады и участвует в дискуссиях дистанционно.

- Очень важно, что на одной площадке собрались ведущие специалисты и молодые исследователи из разных научных областей - биологии, математики, физики, представители IT-технологий и философы, - подчеркнул, открывая мероприятие, ректор БФУ им. И. Канта, доктор философских наук, профессор Александр Федоров. - Это дает возможность для, без преувеличения, великого диалога в рамках междисциплинарных обсуждений, который сможет привести к новым научным задачам и открытиям на стыке областей.

Примечательно, по словам Александра Федорова, что это событие проходит в Калининграде - городе, где в XVIII веке сложилась первая серия шагов в формировании теории графов благодаря старинной математической задаче Эйлера о семи кенигсбергских мостах. Без теории графов сейчас немыслимы ни теория сложных систем, ни приложения искусственного интеллекта, ни исследования сетей головного мозга.

Ректор напомнил, что в этом году университет приступает к реализации новой программы развития, рассчитанной до 2030 года, и переживает период достаточно бурных преобразований. Одним из стратегических проектов станет проект по нейронаукам.

Фото: Пресс-служба БФУ им. И.Канта

- Развитие нейронаучного направления и применение методов искусственного интеллекта и машинного обучения к прикладным задачам исследования мозга, внедрение в социальную сферу, высокотехнологическое производство - одни из флагманских направлений развития нашего университета на ближайшие десять лет, - сообщил Александр Федоров. И, апеллируя к Канту, добавил: - Мы планируем регулярный формат проведения данного форума, таким образом сегодня мы закладываем важную исследовательскую традицию, в дальнейшем видим переплетение с другими приоритетными мероприятиями университета по критическому мышлению и надеемся, что на этой земле родится новая критика - критика искусственного разума.

- Для нашего региона вопросы развития технологических решений на основе искусственного интеллекта и подходов в области цифровой экономики сегодня чрезвычайно актуальны, мы понимаем, что развитие Калининградской области может осуществляться более быстрыми темпами на основе не столько материальных, сколько интеллектуальных направлений деятельности, которым не мешают границы. К их числу безусловно относятся информационные технологии, включая крайне важные междисциплинарные работы на стыке нейро- и компьютерных наук, - отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Отметив высокую роль БФУ им. И. Канта в развитии как региона в целом, так и данного конкретного направления, губернатор подчеркнул: "Сегодня мы видим постепенное формирование нашего региона как центра притяжения ведущих мировых исследователей, руководителей высокотехнологичного бизнеса и самое главное, конечно, - студентов, молодых ученых".

- Очень символично, что форум проходит в ведущем вузе калининградского региона, - считает заместитель руководителя аналитического центра при правительстве РФ, руководитель центра экспертизы по реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" Сергей Наквасин. - Как известно, университет вносит значительный вклад в цифровое преобразование как региона, так и всей страны. Надеюсь, что представленные на форуме научные результаты будут опубликованы в самых авторитетных изданиях. Очевидно, что Россия обладает большим потенциалом, чтобы стать одним из международных лидеров в развитии технологий и искусственного интеллекта. Важно отметить значительное участие бизнеса в развитии науки: в 2021 году 40 процентов российских докладов на научных конференциях были подготовлены при участии отраслевых компаний. Развитие этой связи позволяет создавать сильные технологии, которые будут востребованы в реальном секторе экономики.

Эту связь подтвердил и представитель ключевого индустриального партнера университета - ГК "Содружество", при финансировании которого в рамках форума пройдет конкурс лучших проектов молодых исследователей.

- Мы с особой гордостью участвуем в этой конференции, потому что для нас вопрос развития искусственного интеллекта - очень серьезный вызов, а поддержка форума и развития центра искусственного интеллекта в БФУ - это желание стать частью большого глобального тренда, - заявил директор управляющей компании "Содружество" Александр Шендерюк-Жидков. - Мне кажется, именно в сфере нейронаук - самое короткое расстояние между наукой, R&D (Research and Development) и бизнесом, это единственная на сегодняшний день точка приложения, где бизнес понимает, что если он не будет следить за наукой, то проиграет. И это та уникальная история, где не наука ходит за бизнесом, уговаривает его использовать научные знания, а где бизнес ходит за наукой и ожидает от нее новых результатов.

Фото: Пресс-служба БФУ им. И.Канта

- Сегодня вся работа над тем, чтобы спрогнозировать, какой будет индустрия здоровья будущего, в том числе с точки зрения развития не только тела человека, но и связи тела с мышлением, во многом совпадает с университетскими проектами. Эти процессы очень тесно переплетаются с цифровыми технологиями, с различными исследованиями в сере искусственного интеллекта, - считает Роман Ольховский, советник министра спорта РФ, директор центра технологий развития потенциала человека университета ИТМО.

Действительно, если вникнуть, к индустрии здоровья могут иметь отношение многие фундаментальные исследования - как, например, работы профессора Александра Писарчика из Мадридского технического университета, докладчика секции "Сложные системы".

- Я занимаюсь исследованием динамики мозга, интерфейсом мозг-компьютер в сотрудничестве с университетом Иннополиса. В моем докладе о когерентном резонансе в сложных системах речь идет о шуме - какие-то случайные процессы могут упорядочить, в частности, динамику мозга,- объясняет Александр Писарчик. - Шум, который присутствует везде, физиологический шум, нейронный шум в мозгу, помогает нашим органам чувств распознать какие-то слабые сигналы.

Фото: Пресс-служба БФУ им. И.Канта

Это фундаментальное направление, по мнению ученого, может иметь впоследствии практическое приложение, например, использоваться для конструирования устройств, которые могли бы измерять шум мозга и даже управлять им, чтобы уменьшить порог чувствительности при восприятии. К примеру, для помощи людям с нарушением каких-то функций чувствительности - зрения, слуха или тактильных типов чувств, или при восстановлении после травмы.

- Природа человека, динамическая организация его мозга как сверхсложной системы, перспективы развития гуманитарно-ориентированных систем человек-машина, включая процессы образования, возможности взаимной интеграции естественного и искусственного интеллекта, исследование и разработка новых нейротехнологий для нужд медицины и для поддержания когнитивного здоровья человека - все эти вопросы стоят в повестке открывающегося BF-NAICS 2021, - отметил доктор биологических наук, научный руководитель Центра нейротехнологий и машинного обучения БФУ Александр Каплан. - Это уникальная возможность для встречи на единой площадке БФУ не только корифеев науки, но и студентов, и аспирантов, и молодых ученых. Балтийский форум по сути дела открывает новую точку роста мировой науки на пространстве РФ: в Калининграде, в аудиториях и лабораториях БФУ.

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