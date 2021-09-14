В Ленобласти на программу реновации заложили 2,4 миллиарда рублей

В Ленинградской области стартует программа реновации. Для запуска программы в областном бюджете заложено 2,4 миллиарда рублей. В планах областного правительства до 2023 года расселить из старых и аварийных домов не менее пяти тысяч человек.

В постановлении правительства Ленинградской области перечислены критерии, по которым многоквартирный дом может быть включен в программу "комплексного развития территории". Среди них - физический износ конструктивных элементов более 70 процентов, совокупная стоимость ремонта, превышающая предельную стоимость работ, финансируемых фондом капремонта. Кроме того, постройка должна быть типовой и введена в эксплуатацию до 1975 года. Также в ней должно отсутствовать централизованное водо-, тепло- или электроснабжение. Как сообщили в пресс-службе областного строительного комитета, документ подготовлен для реализации норм 494-ФЗ "в целях регулирования отдельных вопросов комплексного развития территории в Ленинградской области". По мнению экспертов, принятие постановления - важный шаг к запуску программ реновации в регионе, где доля хрущевок в жилищном фонде составляет более 19 процентов.

Однако многие эксперты оценивают возможности программы реновации в Ленобласти скептически. По словам руководителя консалтингового центра "Петербургская недвижимость" Ольги Трошевой, реновация на территории Ленинградской области может начаться с ближайших пригородов. "Для девелоперов будет выгодно проводить реновацию только в районах с высоким спросом на строящееся жилье. Между тем большая часть городов Ленобласти с ветхим и аварийным жильем находится на расстоянии более 70 километров от Петербурга", - говорит она. Эксперт также отмечает, что новое жилье в отдаленных районах региона практически не строится - местные жители, имея небольшие доходы, не могут позволить себе покупать квартиры по рыночным ценам. А если рыночная стоимость жилья ниже себестоимости строительства, то такие территории уже неинтересны девелоперам. С ней соглашается и эксперт Руслан Юсупов. По его мнению, это постановление областное правительство подготовило "под конкретную историю". "Какую-то территорию надо расселить, а юридических механизмов на сегодняшний день нет. Программа "сработает, но, скорее всего, точечно на одном проекте", - заявил он.

В свою очередь эксперт Александр Карпов указывает на другую проблему, с которой могут столкнуться девелоперы, включившись в программу реновации. По его мнению, федеральный закон, на основании которого разрабатывалась программа реновации, построен таким образом, что позволяет игнорировать генеральные планы поселений и городов, где будет проходить обновление жилого фонда. "Он не дает возможности для масштабного планирования", - утверждает он. По мнению Александра Карпова, если Ленинградская область не предпримет специальных усилий, чтобы компенсировать эти недостатки и пойдет предложенным путем, то вреда от запуска этой программы будет больше, чем пользы.

Эксперты говорят и о том, что мало провозгласить старт программы реновации, надо еще и определить, кто за это будет платить. По московскому пути программа явно не пойдет - у областного правительства не хватит денег, чтобы проводить реновацию домов первых массовых серий только за свой счет. "Но зато у Ленинградской области есть другие инструменты, с помощью которых она могла бы заинтересовать и привлечь застройщиков", - утверждает аналитик рынка недвижимости Александр Никандров. По его словам, в области достаточно земельных пятен, на которых можно вести строительство нового жилья. И это может служить хорошим стимулом для застройщика, чтобы включиться в программу. Кроме того, в регионе нет таких жестких норм градостроительного проектирования, как в Петербурге. И хотя высотность новостроек в городских поселениях весной этого года была ограничена двенадцатью этажами, для тех девелоперов, которые помогают строить проблемные объекты, было сделано исключение - им разрешили строить выше этой нормы. Александр Никандров считает: если тем компаниям, что возьмутся за реновацию старых кварталов, также позволят возводить дома повышенной этажности, желающие расселять и строить найдутся.

Прямая речь

Марат Хуснуллин,вице-премьер Российской Федерации:

- Право определять территории, на которых будут реализованы проекты комплексной реновации территорий, мы отдали регионам, поскольку во всех регионах разные ситуации.