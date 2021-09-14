В Ленобласти захоронили останки погибших в годы войны красноармейцев

В Ленинградской области росгвардейцы провели траурную церемонию по захоронению останков красноармейцев и местных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Их обнаружили поисковые отряды во время Вахты памяти-2021. Церемонии состоялись в деревнях Порошки и Лопухинка, где и проходили ожесточенные бои в ходе обороны Ленинграда.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии, всего захоронили 55 останков. Среди них - пятеро детей. Удалось установить судьбу красноармейца Алексея Ивановича Валуева, 1907 года рождения, который считался пропавшим без вести. Он погиб в декабре 1941 года.

Кроме останков, поисковики нашли значительное количество стреляных гильз от карабина K-98 Mauzer, состоящего на вооружении гитлеровской армии.

Военнослужащие бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии отдали павшим воинские почести.