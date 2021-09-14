В Петербурге беременных женщин начали прививать от коронавируса

В Петербурге стартовала вакцинация беременных женщин от коронавирусной инфекции. Первой сделала прививку петербурженка, находящаяся на 28-й неделе беременности, по профессии она врач и приняла это решение, поскольку польза для матери и ребенка превышает возможные риски, сообщает ТАСС со ссылкой на саму горожанку.

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Виталий Беженарь отметил, что вакцинация женщин в интересном положении проводится препаратом "Спутник V". В соответствии с рекомендациями производителя, прививку можно делать после 22-й недели беременности.

До этого срока вакцинацию не проводят. В первую очередь Беженарь рекомендует прививаться женщинам из группы риска. Это те, у кого диагностированы хронические заболевания печени, почек, легких, есть сахарный диабет или ожирение, а также болезни сердечно-сосудистой системы. Пациенты с такими диагнозами и так чаще переживают коронавирусную инфекцию более тяжело. А если речь идет о беременной женщине, то ей приходится вдвойне сложнее, ведь многие препараты, которые используются для лечения пациентов с COVID-19, противопоказаны для тех, кто ждет ребенка.

С начала пандемии в Петербурге коронавирус был диагностирован у более чем двух тысяч беременных горожанок. Около пяти процентов из них перенесли болезнь в тяжелой форме. Именно поэтому женщин и зовут на вакцинацию.

Стоит отметить, что беременным делают прививки и безо всякой пандемии. Например, женщинам на поздних сроках беременности ставят вакцины от гриппа, это защищает мать и ребенка от тяжелого течения болезни.