В Петербурге беременных женщин начали прививать от коронавируса

Новости

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России 19:11
Интенсивность авиаперевозок в воздушном пространстве РФ выросла на четверть 19:09
Минстрой планирует расширить меры поддержки строителям по госконтрактам 18:51
Глава ВОЗ назвал прививочные паспорта для путешествий дискриминацией 18:33
Умер актер Ризбава 18:31
Джефф Бриджес победил рак и коронавирус 18:18
Полицейские Лос-Анджелеса подали иск против принудительной вакцинации 18:13
Путин: "Единая Россия" инициировала многие решения по развитию страны 17:55
Витория ответил на слова о легких предсезонных сборах "Спартака" 17:51
В сибирской пихте нашли "эликсир молодости" 17:51
Страны СНГ увеличили поставки в Россию овощей "борщевого набора" 17:48
Турчак: "Единая Россия" будет дополнять свою программу и после выборов 17:47
Спрос на семейную ипотеку в России вырос вдвое 17:47
Новак: Более ста тысяч домов получили газ в этом году 17:18
Хуснуллин: В Нижнем Новгороде и Челябинске будет построено метро 16:52
СМИ: Талибы восстановили гробницу Ахмада Шаха Масуда в Панджшере 16:38
Суд в Чехии взял под стражу россиянина Александра Франчетти 16:30
Шипачев установил рекорд КХЛ по голевым передачам 16:09
Московские ветераны к 80-й годовщине битвы под Москвой получат по 40 тысяч рублей 16:07
ЦИК покажет данные о явке на выборах в режиме онлайн 15:58
Синоптик: "Бабье лето" в Москве длилось всего четыре дня 15:50
Сбербанк не будет повышать ставки по ипотеке 15:50
Путь от границы с Финляндией до Севастополя сократится до 16 часов 15:48
Алексей Попогребский снимет фэнтези 15:48
Голикова: Программа по капремонту школ стартует с 1 января 15:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Как изменится оплата труда врачей и учителей
Как изменится оплата труда врачей и учителей
14.09.2021 19:25
Рубрика: Общество

В Петербурге беременных женщин начали прививать от коронавируса

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге стартовала вакцинация беременных женщин от коронавирусной инфекции. Первой сделала прививку петербурженка, находящаяся на 28-й неделе беременности, по профессии она врач и приняла это решение, поскольку польза для матери и ребенка превышает возможные риски, сообщает ТАСС со ссылкой на саму горожанку.

Фото: Istock
В Роспотребнадзоре рассказали, кому нужно привиться от гриппа

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Виталий Беженарь отметил, что вакцинация женщин в интересном положении проводится препаратом "Спутник V". В соответствии с рекомендациями производителя, прививку можно делать после 22-й недели беременности.

До этого срока вакцинацию не проводят. В первую очередь Беженарь рекомендует прививаться женщинам из группы риска. Это те, у кого диагностированы хронические заболевания печени, почек, легких, есть сахарный диабет или ожирение, а также болезни сердечно-сосудистой системы. Пациенты с такими диагнозами и так чаще переживают коронавирусную инфекцию более тяжело. А если речь идет о беременной женщине, то ей приходится вдвойне сложнее, ведь многие препараты, которые используются для лечения пациентов с COVID-19, противопоказаны для тех, кто ждет ребенка.

С начала пандемии в Петербурге коронавирус был диагностирован у более чем двух тысяч беременных горожанок. Около пяти процентов из них перенесли болезнь в тяжелой форме. Именно поэтому женщин и зовут на вакцинацию.

Стоит отметить, что беременным делают прививки и безо всякой пандемии. Например, женщинам на поздних сроках беременности ставят вакцины от гриппа, это защищает мать и ребенка от тяжелого течения болезни.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин рассказал, почему был вынужден уйти на самоизоляцию
Минцифры сможет ограничивать связь во время ЧС
Суд в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram на 39 млн рублей
Цена газа в Европе превысила 800 долларов за тысячу кубометров
"Единая Россия" внесла поправки об отмене обязательного техосмотра
Какие вакцины против гриппа будут применяться в этом году
В школах и колледжах Москвы могут ввести биометрические паспорта