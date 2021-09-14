В Петербурге госпитализировали 15-летнюю сироту весом 13 килограммов

В Петербурге в одну из городских больниц госпитализировали девочку, которая в свои 15 лет весит 13 килограммов. Состояние ребенка врачи оценивают как тяжелое.

Девочка - сирота, но некоторое время назад у нее появился опекун. Он предположил, что девочке оказывают некачественную медицинскую помощь, сейчас в ситуации разбирается детский омбудсмен в Петербурге Анна Митянина.

По предварительным данным, за последние десять лет девочку госпитализировали не менее десяти раз. У девочки ряд серьезных диагнозов и ей требуется специализированный уход. Ребенок находится в палате один. Девочка сама практически не может двигаться из-за этого у нее образовались пролежни. Также ей требуется помощь в приеме пищи.

По словам Анны Митяниной, ребенка с такими диагнозами, должны госпитализировать вместе с сопровождающим, который мог бы обеспечить круглосуточный уход. В семьях вопрос, как правило, решается просто - ребенок ложится в больницу с мамой. В детских домах поехать с ребенком на госпитализацию просто некому. В перспективе в Петербурге планируется внести изменение в городское законодательство, чтобы детским домам выделяли средства на оплату труда сотрудников при госпитализации их воспитанников. Но учитывая, что девочка в тяжелом состоянии и ждать вступления в силу нового закона она не может, то к ней направили младшую медсестру из детдома, где она воспитывается. В первую очередь медсестра поведет санацию трахеостомы, обработает пролежни. Она будет находиться с девочкой до самой выписки. Кроме того, медсестры в ближайшее время будут направлены ко всем детям из детских домов, которые сейчас лежат в петербургских больницах и нуждаются в особом уходе.