В Петербурге госпитализировали 15-летнюю сироту весом 13 килограммов

Новости

Собянин принял решение об увеличении максимального срока аренды каршеринга 16:31
Суд в Чехии взял под стражу россиянина Александра Франчетти 16:30
Шипачев установил рекорд КХЛ по голевым передачам 16:09
Московские ветераны к 80-й годовщине битвы под Москвой получат по 40 тыс. рублей 16:07
ЦИК покажет данные о явке на выборах в режиме онлайн 15:58
Синоптик: "Бабье лето" в Москве длилось всего четыре дня 15:50
Сбербанк не будет повышать ставки по ипотеке 15:50
Путь от границы с Финляндией до Севастополя сократится до 16 часов 15:48
Алексей Попогребский снимет фэнтези 15:48
Голикова: Программа по капремонту школ стартует с 1 января 15:45
Путин призвал выстроить целостную систему поддержки семей с детьми 15:34
Путин назвал Казанцева настоящим офицером и талантливым военачальником 15:28
В Греции ужесточили санитарные протоколы для туристов 15:24
Таджикистан вручил ноту протеста послу США после высказываний Байдена 14:58
СМИ: Задержан стрелявший в солиста группы "25/17" Андрея Позднухова 14:42
Суд в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram на 39 млн рублей 14:33
Разработчик назвал число россиян, привитых "ЭпиВакКороной" 14:13
"Би-2" представили видео "Почта" на новую песню Земфиры 14:08
На полигоне под Барановичами союзники оттачивают военное мастерство 14:08
Президент Чехии Земан госпитализирован 13:58
Карелова открыла фотовыставку "Женский взгляд на мировые проблемы" 13:57
ВЦИОМ: Россияне мечтают о крепком здоровье, жилье и путешествиях 13:51
Россия направила в Чехию запрос в связи с задержанием Франчетти 13:49
СПЧ: Люди не оставят малые города, где развивается городская среда 13:34
Путин и Лукашенко обсудили итоги военных учений и Афганистан 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Как изменится оплата труда врачей и учителей
Как изменится оплата труда врачей и учителей
14.09.2021 15:43
Рубрика: Общество

В Петербурге госпитализировали 15-летнюю сироту весом 13 килограммов

Текст: Вера Черенева
Фото: Пресс-служба аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Фото: Пресс-служба аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге
Фото: Пресс-служба аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге

В Петербурге в одну из городских больниц госпитализировали девочку, которая в свои 15 лет весит 13 килограммов. Состояние ребенка врачи оценивают как тяжелое.

В Петербурге сообщили о состоянии детей, которых держали на цепи

Девочка - сирота, но некоторое время назад у нее появился опекун. Он предположил, что девочке оказывают некачественную медицинскую помощь, сейчас в ситуации разбирается детский омбудсмен в Петербурге Анна Митянина.

По предварительным данным, за последние десять лет девочку госпитализировали не менее десяти раз. У девочки ряд серьезных диагнозов и ей требуется специализированный уход. Ребенок находится в палате один. Девочка сама практически не может двигаться из-за этого у нее образовались пролежни. Также ей требуется помощь в приеме пищи.

По словам Анны Митяниной, ребенка с такими диагнозами, должны госпитализировать вместе с сопровождающим, который мог бы обеспечить круглосуточный уход. В семьях вопрос, как правило, решается просто - ребенок ложится в больницу с мамой. В детских домах поехать с ребенком на госпитализацию просто некому. В перспективе в Петербурге планируется внести изменение в городское законодательство, чтобы детским домам выделяли средства на оплату труда сотрудников при госпитализации их воспитанников. Но учитывая, что девочка в тяжелом состоянии и ждать вступления в силу нового закона она не может, то к ней направили младшую медсестру из детдома, где она воспитывается. В первую очередь медсестра поведет санацию трахеостомы, обработает пролежни. Она будет находиться с девочкой до самой выписки. Кроме того, медсестры в ближайшее время будут направлены ко всем детям из детских домов, которые сейчас лежат в петербургских больницах и нуждаются в особом уходе.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Суд в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram на 39 млн рублей
"Единая Россия" внесла поправки об отмене обязательного техосмотра
Захарова: Проект США по демократизации Украины имеет целью давление на Россию
Работников предложили отпускать на выходные после вакцинации
В ПФР разъяснили порядок назначения денежной выплаты для инвалидов
Какие вакцины против гриппа будут применяться в этом году
В школах и колледжах Москвы могут ввести биометрические паспорта