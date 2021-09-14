Вологодский ученый научил СВЧ-волны "обыскивать" людей под одеждой

Преподаватель Вологодского государственного университета Евгений Биловол разработал технологию поиска скрытых веществ под одеждой с помощью СВЧ-излучения, сообщают в региональном правительстве.

Идея в том, чтобы анализировать характеристики отраженных волн. Если гражданин проносит с собой диэлектрики, их параметры несколько видоизменяются.

Разработка Биловола направлена на борьбу с терроризмом. Сейчас технологии, которые применяются на вокзалах или в аэропортах, в первую очередь помогают определить, есть ли у человека с собой металлические предметы.

Поиск остальных веществ, затруднен, например, взрывчатку часто ищу с помощью собак. Другие вещества удается обнаружить в ходе личного досмотра. По мнению ученого, использование СВЧ-лучей может позволить существенно повысить глубину проверок в общественных местах без создания очередей.

Разработку вологодского ученого высоко оценило жюри всероссийского конкурса молодых ученых "Моя страна - моя Россия", Евгений Биловол вошел в число его победителей в номинации "Интеллектуальная собственность моей страны".