Загрязнение Ладоги вызвало озабоченность у ученых

Состояние Ладоги вызывает тревогу ученых. Скоро на озеро-море отправится очередная экспедиция Института озероведения РАН, чтобы исследовать, как нынешнее жаркое лето и повышенная антропогенная нагрузка повлияли на состояние озера, которое может рассматриваться как альтернативное место водозабора для Северной столицы. Впрочем, и сейчас ситуация в южной, близлежащей к городу части Ладоги напрямую влияет на качество невской воды. А именно южная часть - мелководная и наиболее загрязненная.

- Ладога - не только место отдыха, как видится многим горожанам. Это огромный источник пресной воды. Объем ладожских вод - примерно 850 кубических километров, что составляет 850 миллиардов тонн, или 850 триллионов литров. Если воду разлить в литровые бутылки и давать каждому жителю планеты по три литра в день, то ее хватит на 102 года! И вот такое богатство мы не ценим, - подчеркнул Шамиль Поздняков, директор Института озероведения.

Любой водоем проходит в зависимости от возраста и внешнего воздействия, в том числе антропогенных факторов, несколько стадий развития. Самые чистые озера- олиготрофные. Промежуточное состояние водных объектов - мезотрофное, потом эфтрофное. Эфтрофные водоемы, как правило, содержат большое количество биогенных элементов, что в свою очередь способствует бурному развитию сине-зеленых водорослей (цианобактерий). Ладога, до 60-х годов прошлого столетия считавшаяся кристально чистой, в 80-х годах перешла в мезотрофное состояние с элементами этрофии в некоторых прибрежных зонах. В 1986 году благодаря усилиям ученых Института озероведения, экологов, широкой общественности удалось закрыть печально знаменитый Приозерский целлюлозно-бумажный комбинат - основной загрязнитель вод. Ситуация стала выправляться. Если в середине 80-х годов содержание фосфора в водах было около 30 микрограммов на литр, то в 2021-м снизилось до 12 микрограммов.

- В настоящее время Ладожское озеро находится в некотором равновесии. Но это неустойчивое равновесие. Антропогенная нагрузка на озеро увеличивается. Это и сельское хозяйство с применением азотно-фосфорных удобрений, и разрастающиеся садоводческие массивы, причем качество воды резко ухудшается именно в южной, наиболее важной для города части. Реки, впадающие в Ладогу, вносят свой вклад в ухудшение ситуации. Самый крупный источник загрязнения - река Волхов, но свою печальную лепту вносят и Вуокса, и Свирь, - поясняет Поздняков.

Если воду Ладоги разлить в литровые бутылки и давать каждому жителю планеты по три литра в день, то ее хватит на 102 года!

Даже озеро Ильмень вносит свой негативный вклад в состояние Ладоги. Дело в том, что ежегодно Ильмень разливается, покрывает большие поверхности суши, вода заливает места несанкционированных свалок различных химических и бытовых отходов и прочего. Все это в итоге попадает в Ильмень, оттуда - в Волхов и далее - в Ладогу. Дополнительные загрязнители - производственные предприятия, в том числе Волховский алюминиевый завод. Если учесть, что южная часть Ладоги - еще и район интенсивного судоходства, то становится понятной озабоченность ученых.

Причем загрязненные воды Волхова при определенной гидродинамической ситуации по кратчайшей траектории могут попадать к истоку Невы. То есть не разбавляться ладожской водой, а идти практически напрямую к городу.

- Да, на повестке дня стоит вопрос очистки ладожских вод. Наш институт, например, разрабатывает метод очистки с помощью ультразвука. Дозированное и целенаправленное воздействие на цианобактерии оказывается губительным для них. Конечно, это не значит, что так можно очистить всю Ладогу. Но возможно использование метода в мелководных бухтах, где для сине-зеленых лучшая среда обитания. Сейчас мы отрабатываем метод на небольших водных объектах, - поделился планами Поздняков.

Но глобальный вопрос - уменьшение загрязнений - пока остается без решения. А когда-то поставленный вопрос о строительстве альтернативного водозабора на Ладоге - в одном из наиболее чистых ее мест - уже исчез с повестки дня: баснословно дорого. Так что в случае крупной аварии и загрязнения акватории останется уповать на мощности существующих очистных сооружений.

- Ладога обладает огромной, но не бесконечной способностью к самоочищению. Это хорошо, но уповать, что человек будет продолжать портить, а природа все исправит, нельзя. Повторюсь: сейчас равновесие очень хрупкое. Весы качнутся - и город рискует оказаться с серьезными проблемами этого источника питьевой воды, - говорит Поздняков.

Ученые считают, что Ладога нуждается в законодательной защите. Уровни выбросов в нее должны неуклонно снижаться, и это должно быть прописано в документах и касаться всей цепочки - от совхозного поля на реке, впадающей в Ладогу, до комбинатов и самих граждан, бездумно загрязняющих акваторию.

Мнение

Елена Есина, член Общественного совета при Минприроды РФ, судебный эксперт по экологии:

- Урон озеру и его водосборному бассейну наносит нерациональное природопользование. Проблемы охраны окружающей среды бассейна Ладоги, сохранение ладожской нерпы, культурного наследия народов Приладожья также архиважны. И здесь очень важно правовое регулирование. Назрела необходимость в подготовке законопроекта "О природном наследии Ладожского озера".

Такой "законодательный каркас" позволит использовать экологический аудит как инструмент развития и "зеленых" инноваций.