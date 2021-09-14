Как добраться на велосипеде из Крыма до Приморья

Организатор велотуров по Крыму Андрей Бобров с 16 мая по 11 сентября прокатил на велосипеде из Симферополя до Владивостока. Время в пути - 117 дней.

Выбор пункта назначения определила сама жизнь. В 1979 году Андрей родился во Владивостоке, откуда его семья в 1982-м переехала в Крым.

- К путешествию не готовился никак, - говорит он. - Главное, в течение первых пяти дней войти в режим и затем не сломаться психологически. Ежедневно в восемь утра ты стартуешь и едешь двенадцать часов. На пути то под дождь попадаешь, то вынужден перемещаться по горной местности (как в Кемеровской области, например). Когда въехал в Забайкальский край, там было важно передвигаться по населенным пунктам, потому что в дикой местности встречается много разных животных. В пути старался проезжать за день не менее 100 километров.

Однако во время путешествия Андрей один раз все-таки слез с велосипеда на целых четыре дня, чтобы пройти 80 километров вдоль известной Кругобайкальской железной дороги.

Ночуя в палатке, Андрей перед сном стучал ложкой по металлической миске, создавая шум, который отпугивал зверей. В пути крымчанин старался обедать в кафе и столовых, отдавая предпочтения супам, а вот завтрак и ужин готовил сам в полевых условиях - в кастрюльке на газовой горелке. Рацион составляли заранее припасенные гречка, макароны и тушенка.

- Помимо палатки, дождевика и постельного коврика со мной был комплект сменной одежды, - поясняет Андрей. - Одевался в специальную одежду, которая, промокнув, достаточно быстро высыхает. Разумеется, в пути я потел. Обмывался заранее подготовленной в пластиковой бутылке водой. Когда на пути попадались природные водоемы, речки, купался в них.

Наиболее тяжелым отрезком путешествия стала поездка по Амурской области.

- Там пришлось пять дней подряд ехать под дождем, - говорит велопутешественник. - Одежда за ночь не высыхала, и, несмотря на это, каждое утро приходилось ее надевать.

За время путешествия только 12 ночей Андрей провел не в палатке. Так, в Красноярске из-за поломки колес и связанного с ремонтом ожидания пришлось две ночи провести в гостинице. Затем за 2,5 тысячи километров до цели трое суток позволил себе отлежаться в теплых стенах отеля, почувствовав непреодолимую слабость, что могла всерьез и надолго подорвать здоровье.

Вернувшись 13 сентября самолетом в Крым, путешественник-марафонец признается, что на всем отрезке пути не встретил ни одного плохого человека.