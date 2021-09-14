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14.09.2021 17:20

Как гранты помогли молодым предпринимателям Севастополя

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 209(8560)
В Севастополе назвали победителей регионального этапа конкурса молодых предпринимателей. Они смогут получить поддержку городских властей и принять участие в федеральном этапе. Свои проекты представили бизнесмены в возрасте до 35 лет. Впервые в конкурсе участвовали самозанятые. В Севастополе с лета 2020 года этот статус получили более 6300 человек, многие из них - молодые люди, только начинающие свой бизнес.

Валерия Мирошниченко организовала доставку фермерских продуктов на дом под брендом @fermer_krym. Все началось с доставки домашних курочек, которых выращивала ее семья. Постепенно добавилась продукция других фермеров, которым было непросто найти покупателей. Сейчас на ее сайте около 100 фермерских продуктов. Многие товары не купишь на рынке. Например, сыр бри, халуми с мятой, перепелиный паштет с копченой вишней, грушевые и кизиловые соусы к мясу. Есть полезные сладости: пастила, пирожные без сахара и муки, ремесленный бездрожжевой хлеб. В ближайших планах - открыть небольшой фермерский магазин в Севастополе.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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- Мы помогаем фермерам из труднодоступных районов познакомить потребителя со своим товаром, популяризируем крымского производителя, - говорит Валерия. - Цены стараемся держать такие же, как на рынке. Доставка работает один раз в неделю. Скоропортящиеся продукты фермеры готовят ко дню доставки. Хлеб выпекают с вечера, а утром мы его забираем. Малину сразу с поля доставляем покупателю на стол, она нигде не стоит, не пылится на рынках. Также предлагаем деревенский туризм. Например, везем наших клиентов на пасеку и показываем, как делают мед, на сыроварню, перепелиную ферму, проводим мастер-классы.

Ксения Хидаева по профессии художник-иллюстратор. Четыре года назад открыла свое дело - интернет-магазин сувениров с символами Крыма и Севастополя. Кружки, тарелки, камни, часы изготовлены по ее авторским эскизам. В прошлом году Ксения участвовала в федеральном этапе конкурса "Молодые предприниматели России", нашла партнеров и смогла вывести свой бизнес в несколько регионов страны.

- Мы начинали с нуля, я работала учителем рисования в школе, денег на открытие бизнеса не было, - вспоминает Ксения. - Я получила все возможные виды поддержки для начинающих предпринимателей, финансовые и образовательные. Благодаря этому удалось создать семейное дело, открыть собственное производство, купить помещение и транспорт. Теперь хотим открыть сувенирный магазин, красиво оформить витрину.

Фото: Яна Иньская
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Помочь с помещением пообещали в центре "Мой бизнес", который предоставляет объекты недвижимости малому и среднему бизнесу в аренду на льготных условиях.

Дмитрий Кургуз открыл в Севастополе и Симферополе детские интерактивные комнаты, а сейчас открывает такие же по франшизе в Казани и других городах России. Комнаты работают в формате дополненной реальности - в них оживают детские рисунки, возникают лазерные лабиринты. Дети сами могут менять окружающее пространство.

- Я придумал идею доставки суши и пиццы. Еду доставлял курьер в костюме супермена, - рассказывает Дмитрий. - Заказчикам очень нравилось, нас стали звать на детские праздники, дни рождения, в результате был высокий средний чек. Возникло желание дарить эмоции детям и родителям, так родилась идея интерактивной комнаты. На открытие первой потребовалось три миллиона рублей, я нашел инвестора. Сами разработали программное обеспечение, купили проекторы, компьютеры. Два года назад получили грант "Легкий старт", который очень помог в самом начале. Подадим заявку и для нашей франшизы.

Фото: ООО "Цветолюбово"
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- В этом году участники регионального этапа могли пройти образовательную программу, где им рассказывали, как вести дело, как выходить на новую целевую аудиторию, масштабировать бизнес, - рассказала "РГ" замначальника управления молодежи и спорта Севастополя Марина Слонченко. - Победители получат административную поддержку департамента экономического развития, центра "Мой бизнес", управления по делам молодежи и спорта, а также информационную поддержку. Для участия в федеральном этапе мы снимем для них видеоролики-визитки, которые разместим в соцсетях. Участие в конкурсе дает возможность заявить о себе, развить свой бизнес, получить новые знания и знакомства, объединиться с другими предпринимателями для совместных проектов. .

Комментарий

Мария Литовко, вице-губернатор Севастополя:

- Будущие или уже действующие молодые предприниматели, участвуя в конкурсе, могут рассказать, что требуется для их проекта, и получить межведомственную поддержку. И подать заявки на участие в программе "Легкий старт". Для индивидуальных предпринимателей предусмотрены гранты в размере 300 тысяч рублей. Правительство Севастополя также включило в программу "Легкий старт" и самозанятых. Они смогут получить от государства 100 тысяч рублей.

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