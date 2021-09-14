Как квота на экспорт зерна скажется на развитии АПК юга России

По мнению кандидата технических наук, генерального директора СЗАО " СКВО"Анны Касьяненко, у сельхозпроизводителей нет возможности продать продукцию по рыночным ценам, поэтому они зачастую вынуждены отказываться от развития производства.
- Я считаю, что пошлина является временной мерой. При хорошем урожае зерновых в стране возникнет профицит на внутреннем рынке, и ограничения будут не нужны, - сказала Касьяненко. - Ставить в таких условиях заграждение на экспорт, тем самым лишая аграриев заслуженного заработка, окажется бессмысленно. Что касается культур, выращиваемых на полях нашего хозяйства, мы не можем, к сожалению, заменить их другими, более маржинальными. Это определяется правилами севооборота. Мешает и ограниченность площадей. Кроме того, мы находимся в засушливой зоне, сказывается влияние калмыцких ветров. Чтобы свести к минимуму воздействие этих факторов, мы ведем ежегодную работу по мелиорации, высаживаем лесозащитные полосы.
Эксперт утверждает, что на урожай уже следующего года могут повлиять цены на удобрения, которые выросли в два раза. А вот цена на продукцию растениеводства поднялась не столь высоко. И тем не менее на этом фоне в отношении аграриев вводятся ограничительные меры.
Сейчас рост цен обусловлен большим количеством экспорта и биржевыми котировками. То есть удобрения, производящиеся в нашей в стране, аграрии должны приобретать по котировкам, действующим за рубежом. Такой необоснованный рост цен делает абсолютно нерентабельным использование удобрений и ставит вопрос о целесообразности их дальнейшего применения.
Многие сельхозпроизводители уменьшили в два-три раза количество удобрений, закупаемых к посевной кампании 2021 года для озимой пшеницы, а некоторые представители малых форм хозяйствования вынуждены были вообще от них отказаться. Применение удобрений не влечет за собой пропорционального увеличения урожайности. На поле, где они были использованы, урожайность повышается всего на 5 - 10 центнеров с гектара.
Здесь важно другое: внесение удобрений в почву - это, в первую очередь, вложение в биобезопасность, в качество земли, забота о том, чтобы она не истощалась.
- Если раньше аграрии могли позволить себе приобрести удобрения заранее, то сейчас речь об этом уже не идет, - подчеркнула Анна Касьяненко. - Получается, что аграрии, с одной стороны, искусственно ограничены в доходах, а с другой - вынуждены покупать необходимые им товары для сезонных сельхозработ по выросшим ценам.