Как квота на экспорт зерна скажется на развитии АПК юга России

Ограничительная квота и пошлина на экспорт зерна неоднозначно сказались на сельскохозяйственной отрасли. Такие меры помогают сдержать рост потребительских цен на продовольствие, но для агропромышленного комплекса это создает большие проблемы.

По мнению кандидата технических наук, генерального директора СЗАО " СКВО"Анны Касьяненко, у сельхозпроизводителей нет возможности продать продукцию по рыночным ценам, поэтому они зачастую вынуждены отказываться от развития производства.

- Я считаю, что пошлина является временной мерой. При хорошем урожае зерновых в стране возникнет профицит на внутреннем рынке, и ограничения будут не нужны, - сказала Касьяненко. - Ставить в таких условиях заграждение на экспорт, тем самым лишая аграриев заслуженного заработка, окажется бессмысленно. Что касается культур, выращиваемых на полях нашего хозяйства, мы не можем, к сожалению, заменить их другими, более маржинальными. Это определяется правилами севооборота. Мешает и ограниченность площадей. Кроме того, мы находимся в засушливой зоне, сказывается влияние калмыцких ветров. Чтобы свести к минимуму воздействие этих факторов, мы ведем ежегодную работу по мелиорации, высаживаем лесозащитные полосы.

Эксперт утверждает, что на урожай уже следующего года могут повлиять цены на удобрения, которые выросли в два раза. А вот цена на продукцию растениеводства поднялась не столь высоко. И тем не менее на этом фоне в отношении аграриев вводятся ограничительные меры.

Сейчас рост цен обусловлен большим количеством экспорта и биржевыми котировками. То есть удобрения, производящиеся в нашей в стране, аграрии должны приобретать по котировкам, действующим за рубежом. Такой необоснованный рост цен делает абсолютно нерентабельным использование удобрений и ставит вопрос о целесообразности их дальнейшего применения.

Многие сельхозпроизводители уменьшили в два-три раза количество удобрений, закупаемых к посевной кампании 2021 года для озимой пшеницы, а некоторые представители малых форм хозяйствования вынуждены были вообще от них отказаться. Применение удобрений не влечет за собой пропорционального увеличения урожайности. На поле, где они были использованы, урожайность повышается всего на 5 - 10 центнеров с гектара.

Здесь важно другое: внесение удобрений в почву - это, в первую очередь, вложение в биобезопасность, в качество земли, забота о том, чтобы она не истощалась.

- Если раньше аграрии могли позволить себе приобрести удобрения заранее, то сейчас речь об этом уже не идет, - подчеркнула Анна Касьяненко. - Получается, что аграрии, с одной стороны, искусственно ограничены в доходах, а с другой - вынуждены покупать необходимые им товары для сезонных сельхозработ по выросшим ценам.