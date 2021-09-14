Как туриндустрия РФ перестроилась под спрос на внутренние направления

Эпидемия ковида увеличила спрос на внутренние туристические направления, говорят эксперты. Поток отдыхающих минувшим летом хлынул на юг. Причем не только на побережья Кубани и Крыма, но также в Дагестан, КЧР, Ростов-на-Дону, Калмыкию...

Однако операторы рынка понимают, что, когда границы откроются, российскому турбизнесу вновь придется конкурировать за кошельки соотечественников со всем миром. Успеем ли мы воспользоваться ситуацией и как вообще будет выглядеть туриндустрия в постковидную эпоху?

Эффект "короны"

Практически все регионы ЮФО и СКФО отмечают всплеск туристической активности, говорят опрошенные "РГ" специалисты.

- В прошлом году было реально страшно. Когда нас закрыли на целый квартал, я лично общался с каждым отельером республики и видел панику в глазах. Мы готовились к катастрофе, - вспоминает советник главы Калмыкии по вопросам туризма Станислав Рамазанов. - Но обошлось. Как только ограничения ослабли, в сфере турбизнеса резко повысилась активность. А к концу летнего сезона 2021 года можно было с уверенностью сказать, что турпоток по сравнению с доковдиным 2019 годом даже вырос.

Мы с сотовыми операторами проанализировали их метаданные и увидели, что с марта 2019-го по март 2020-го регион посетили порядка 110 тысяч туристов. Наш "якорный" праздник, апрельский Фестиваль тюльпанов, в прошлом году не проводился. Зато в этом году его ежедневно посещали более 16,2 тысячи человек. В следующем году на фестивале ожидаем уже 25 тысяч туристов ежедневно. Возможно, для других субъектов РФ такие цифры покажутся небольшими, но для нашего региона, где в столице проживают всего 100 тысяч человек, это серьезное достижение. Самая насущная проблема - отсутствие гостиниц. Негде размещать людей. Мы с предпринимателями пытаемся открывать новые объекты в "ручном режиме", потому что на весь регион у нас сейчас не более полутора тысяч койко-мест. Пока физически не можем принять большое количество гостей. С конца марта по май у нас, как говорят специалисты, полный овербукинг, найти свободные номера невозможно. На Фестиваль тюльпанов-2022 уже забронирована половина всего номерного фонда Калмыкии!

- Мы еще до коронакризиса провели серьезную работу по продвижению туристического бренда Дона, постарались максимально увеличить охват аудитории в интернете, в том числе в соцсетях. В итоге, когда отменили локдаун, туристы уже знали, куда они хотят приехать, - говорит директор Агентства по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области Татьяна Горяйнова. - Регион вышел в лидеры по числу отдыхающих в первом полугодии 2021-го и попал топ-10 регионов по приросту турпотока.

Сейчас на Дону четко прослеживается три основных тренда, которые будут формировать постковидную экономику отрасли, говорит Горяйнова: краткосрочные поездки внутри России, самостоятельный туризм, а также экологические направления, ретриты и так называемая индивидуальная перезагрузка. И усилия туроператоров региона сосредоточены на том, чтобы грамотно воспользоваться этими изменениями.

По словам Алексана Мкртчяна, основателя и гендиректора сети турагентств "Розовый слон", статистически заметный рост внутреннего туризма начался после 2014 года. В 2019 году на его долю приходилось уже 65 процентов рынка (конечно, не в денежном выражении, а по числу отдыхающих). А сейчас это уже почти 75 процентов. Три четверти продаж - это поездки по России.

- Пандемия не только подстегнула спрос, но и создала причудливую картину рынка, которая еще три года назад была просто немыслима, - отмечает бизнесмен. - Например, в прошлом году впервые в истории Ростова (да и десятков других городов России) появились прямые авиаперелеты на Занзибар или в Доминикану. Просто потому, что эти страны первыми открыли границы. Количество выездов на Мальдивы превысило уровень 2019 года в четыре раза, потому что Мальдивы открылись для нас раньше, чем Турция.

Как это ни странно на первый взгляд, но удачным этот год стал и для въездного туризма. В первую очередь, потому что после ЧМ-2018 в тот же Ростов стали чаще заходить иностранные круизные корабли.

- В 2020 году были дни, когда мы принимали по три парохода с иностранцами. И это одно из самых перспективных направлений, - говорит гендиректор компании "Рейна-тур НТВ" и гостиницы "Эрмитаж" Татьяна Нечепаева. - Вторая точка роста - транзитные путешествия и деловой туризм. Благодаря ЧМ-2018 по футболу город получил хорошую рекламу на мировой арене, у нас появился новый стадион, прекрасный аэропорт, а до конца года откроется три сетевых отеля мирового уровня: "Рэдиссон", "Марриотт" и "Хайятт".

Дураки или дороги?

Но все же бизнес выражает обеспокоенность по поводу того, что будет дальше. Чиновники по долгу службы больше говорят об успешных "отчетных периодах" и меряют туризм в "условных головах", а предприниматели просчитывают риски. Ключевая ставка растет, кредиты становятся дороже, получить деньги на крупные и наиболее перспективные проекты со сроком окупаемости 10 - 15 лет практически невозможно. Нет единой стратегии развития отрасли, жалуются многие бизнесмены.

- Взаимодействие с госорганами часто носит негативный оттенок. Лучше бы нас совсем не трогали, - признается Татьяна Нечепаева. - Я сейчас даже не говорю о пресловутых "проверках". Но вот живой пример - парковки. У нас активно растет транзитный туризм, а остановиться в центре Ростова практически невозможно. Когда мы строили отель, от нас требовали обеспечить самим себе стояночные места, и они были заложены в проект. Сейчас их сделали городскими - платными, а постояльцы гостиницы этими парковочными местами порой вообще не могут воспользоваться. Если откроете Booking.com, то увидите, что практически в каждом отзыве об отелях в историческом центре Ростова есть жалобы на проблемы с парковкой.

Еще одной серьезной проблемой эксперты считают изношенную инфраструктуру.

- Чиновники готовы приписать себе заслуги в росте внутреннего туризма, но мы этих заслуг не видим. По крайней мере, в нашем родном Таганроге, - говорит глава межрегиональной общественной организации "Южный сад" Татьяна Поливанова. - Город с огромным туристическим потенциалом разваливается на глазах. Прорывы коллекторов стали привычным делом. Текущая канализация, непригодная для питья вода в кранах - это наша реальность. Как мы будем возить туристов, если их автобус может просто провалиться под размытый асфальт? Мы как общественники разрабатываем десятки проектов, готовы помогать городу бесплатно. Но нам просто не дают. Видимо, у "официальных" мероприятий есть свои бенефициары и наша работа им не нужна. О какой "второй Венеции" мы говорим, если у нас, простите, нечистоты каждый день льются по улицам, как в Средние века? Вот уж действительно Венеция!

В самом деле, как выглядят наши города со стороны? "РГ" попросила ответить на этот вопрос бывшего предпринимателя из Бургундии. Жан-Пьер Менш несколько лет работал в России и имеет свое непредвзятое мнение о плюсах и минусах нашей страны для интуристов.

- Я обожаю Россию! У вас очень недооцененная по мировым меркам природа, культура и гастрономия, удивительные люди! Но к инфраструктуре возникают очень большие вопросы, - отметил Менш. - Я три года работал на Кубани, которая считается туристической жемчужиной России, и должен сказать, что инфраструктура в регионе ужасная. Проселочных дорог с твердым покрытием практически нет, зимой их никто не чистит, огромные дыры даже на крупных магистралях. Чтобы все это исправить, вашим чиновникам нужно много лет упорно и эффективно работать. Эта проблема решаемая, в Таиланде же, например, с нею справились! Но нужна воля. А еще необходимо развивать культуру. Я был поражен, что даже в Санкт-Петербурге люди практически не говорят по-английски. Путешествовать самостоятельно там иностранцу очень сложно. Что уж говорить о провинции.

Жан-Пьер рассказал, что купил машину, когда начал работу в Тимашевске. Ездить приходилось по 150 километров ежедневно. По словам иностранца, не было ни одного дня, чтобы местные гаишники не остановили его и не потребовали "отступных".

- Вы не поверите, если я скажу, сколько был вынужден платить просто потому, что я почти не говорил по-русски и имел деньги, - признался бизнесмен. - Когда мы пожаловались местному депутату, он выдал мне специальную карту. С ней я мог не просто свободно ездить, гаишники отдавали мне честь на дороге.

Российская альтернатива

Мы не можем конкурировать с мировыми курортами в силу объективных природных причин, напоминают эксперты. Поэтому в борьбе за туристов России необходимо использовать свои сильные стороны.

- Купальный сезон на нашем Черноморском побережье чуть больше 100 дней, в соседней Турции - 180. А в Египте - все 365 дней, и туда снова открываются рейсы. Естественно, такие страны могут принимать гостей и в ноябре, и в декабре, там и себестоимость услуг ниже, и цены, - напоминает Алексан Мкртчан. - Опустить кипятильник в Черное море мы не можем. Но зато можем построить большие отели замкнутого цикла, на две тысячи номеров и более. Даже такие теплые места, как Сицилия, Куба, Доминикана и Мексика, переходят с "диких" пляжей на строительство отелей "все включено" со спа-центрами, магазинами, бассейнами, закрытыми круглогодичными аквапарками. Питание - тоже all inclusive, чтобы у человека даже мысли не возникло покинуть территорию. Нам такие тренды на руку. Но нужны большие проекты. Однако с нашими банковскими ставками и непредсказуемостью экономики реализовать такие идеи сейчас не представляется возможным.

При этом, вопреки мнениям скептиков, Россия остается привлекательным местом для туристов из других стран, отмечают эксперты "РГ".

- Иностранцы едут за чувствами и впечатлениями. Немцы мне признавались, что приезжают в Россию пообщаться. Они говорят: "У нас к маме не придешь в гости без звонка, а тут мы идем по улице и с нами просто разговаривают", - рассказывает Татьяна Нечепаева. - Однажды немцы приехали на 9 Мая, и мы по понятным причинам очень волновались. Но все обошлось. Более того, когда шел наш Бессмертный полк, они чуть не плакали и потом признались, что для них это было одно из самых сильных впечатлений в жизни, и они хотят передать эти чувства своим соотечественникам в Германии, потому что там сложилась "совсем другая картина России".

К слову, патриотическая тематика традиционно привлекает десятки тысяч россиян и иностранцев в город-герой Волгоград. Как рассказал председатель комитета по развитию туризма Волгоградской области Владимир Попков, по прогнозам, в этом году историко-мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане посетят не менее 2,5 миллиона человек.

- При этом мы стараемся развивать другие направления и сервисы, которые позволяют задержать туристов в регионе на несколько дней. Чтобы они могли посмотреть на наши природные красоты, попробовать кухню народов, традиционно проживающих на территории Волгоградской области, к слову, это более 120 народов и национальностей. Как и в Ростове, у нас активно развивается круизный и деловой туризм. А в последние несколько лет в качестве тренда отмечается повышенный интерес к виноделию, - отмечает он.

Гастрономический и энотуризм - главные тренды туриндустрии во всем мире, соглашаются бизнесмены.

- Даже во Франции, с ее Лазурным берегом, Атлантикой, музеями и замечательными городами в структуре туристических доходов 30 процентов приносит винный туризм, - говорит основатель бренда "Вина Арпачина" Юрий Малик. Несколько лет назад он возродил казачьи виноградники XIX века недалеко от станицы Манычской и сейчас достраивает целое шато в стиле дореволюционного купеческого Ростова. - У нас на Дону уникальные природные места, где очень органично сочетается история, экотуризм, охота и рыбалка. Это огромный потенциал для привлечения иностранцев.

В общем, зарабатывать на туризме сегодня можно как никогда. Деньги у россиян есть, и люди готовы тратить их внутри страны. Но необходимо срочно переориентировать индустрию на долгосрочное инфраструктурное развитие. Добиться этого можно только при помощи федеральных госпрограмм, которые решали бы проблемы комплексно. В противном случае пандемия останется в истории российского туризма как очередная упущенная возможность, резюмируют опрошенные "РГ" предприниматели.