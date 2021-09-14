Кубань с начала года посетили 12,5 миллиона туристов

С начала года Кубань посетили примерно 12,5 миллиона туристов. Об этом глава региона Вениамин Кондратьев сообщил во вторник в своем Telegram-канале.

"Несмотря на ограничения из-за пандемии, с начала года в крае уже отдохнуло порядка 12,5 миллиона туристов, - написал он. - Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы создать комфортные условия для всех, кто приезжает в наш регион".

Сегодня губернатор Краснодарского края также обсудил с гендиректором Объединенной судостроительной корпорации Алексеем Рахмановым новый инвестиционный проект в курортной сфере.

"Компания планирует построить новый гостиничный комплекс в поселке Лазаревское, - говорится в сообщении пресс-службы администрации региона. - Раньше на этой территории у них находилась судоверфь, которую перенесли в Темрюк. Это будет гостиница мирового уровня, которая поможет сбалансировать рост цен на рынке предоставления услуг".

Вениамин Кондратьев уточнил, что сейчас санаторно-курортная сфера нуждается в здоровой конкуренции.