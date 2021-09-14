Мясников назвал способную привести к смерти ошибку при инсульте

Роковой ошибкой, которая способна привести к летальному исходу, может оказаться попытка снизить при инсульте давление с помощью медицинских препаратов.

Об этом рассказал врач и популярный телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Он, в частности, отметил, что врач может снизить давление не больше, чем на двадцать процентов и лишь на определенное время. Иначе не исключен смертельный исход. Эксперт поясняет, что к смерти может привести падение перфузионного давления в мозге, сердце и почках.

По словам Александра Мясникова, в том случае, если стоит выбор снижать давление или ничего не делать, лучше ничего не делать, потому что в противном случае все может "плохо кончиться".

Если произошел инсульт, эксперт порекомендовал доставить пациента в больницу в течение трех часов. Там медики окажут больному необходимую помощь. По всем вопросам, связанным со здоровьем, следует обратиться за консультацией к специалисту.