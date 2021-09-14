На Кубани врачи спасли мужчину со 100-процентым поражением легких

На Кубани медики спасли мужчину, заболевшего коронавирусом, у которого было 100 процентов поражения легких. Об уникальном случае сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, 38-летний мужчина попал в реанимацию краевой клинической больницы №2 с диагнозом COVID-19 два месяца назад. Состояние пациента ухудшалось с каждым днем, и врачи приняли решение подключить его к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Это метод, при котором используются искусственные сердце и легкие, расположенные вне тела человека, за счет чего и обеспечивают временную поддержку пациента, когда его собственные органы не работают в нужном объеме.

- Медики буквально вытащили мужчину с того света, - заявил Кондратьев, комментируя произошедшее. - Сегодня он может дышать без кислородной поддержки. Его выписали домой, и ему предстоит реабилитация. Вижу, какой огромный труд проделывают наши врачи. Спасибо всем, кто работает в "красной зоне" за то, что вы вкладываете столько сил и энергии, борясь за каждого пациента.

По данным администрации региона, на сегодняшний день в ковидных госпиталях Кубани лечатся 3114 человек с подтвержденным коронавирусом, 99 из них находятся в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), жизнь еще пяти поддерживается с помощью ЭКМО.