В Астрахани на месте затонувшей переправы откроют новый мостовой переход

В микрорайоне "X лет Октября" Астрахани завершается установка наплавного разводного мостового перехода через ерик Серебряная Воложка в створе переулка Бутлерова. Переправа в этом месте, возведенная еще 50 лет назад, пришла в негодность и частично затонула.

Работы по изготовлению нового мостового перехода начались 30 июля, сроки окончания по контракту - ноябрь 2021 года. Однако во время рабочей поездки в микрорайон губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подчеркнул, что установку переправы необходимо завершить раньше, так как жители испытывают значительные трудности. Наплавной мостовой переход - это основной путь к школам, больнице и рынку. Дорога в обход занимает несколько часов.

- Это крайне значимый объект для жителей района, и запрос на его скорейшее открытие очень высок. Считаю, что можно ускорить работы и постараться сдать мост в октябре, - сообщил Игорь Бабушкин, отметив, что внимание необходимо уделить не только темпам работ, но и качеству.

Как сообщает пресс-служба главы региона, 1 сентября строители установили береговые секции. Кроме этого, доставлены центральные секции переправы, в настоящее время идет их монтаж с учетом возможностей развода сегмента конструкции. После завершения сборки специалисты перейдут к благоустройству перехода. Подходы к понтону заасфальтируют, а также установят освещение.

По данным областного минтранса, всего на территории региона 313 мостов и путепроводов, большинство из которых были построены более полувека назад. На сегодняшний день 51 процент искусственных сооружений находится в аварийном и предаварийном состоянии. С 2020 года в Астраханской области начата разработка проектной документации на капитальный ремонт 44 мостов, работы по 15 из них начнутся уже в этом году. Средства на эти цели, благодаря переговорам областного правительства с федеральным дорожным агентством, выделены из резервного фонда Правительства РФ.

В следующем году капитальный ремонт мостовых сооружений можно будет производить в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", что позволит приступить к плановому приведению в нормативное состояние мостов и путепроводов. Сейчас муниципальные власти готовят свои предложения по включению в программу городских объектов.