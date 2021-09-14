В Астраханской области завершат крупный дорожный долгострой

Новости

Выписки и справки из ЗАГСа можно будет оформить онлайн 09:17
Мишустин утвердил мероприятия по развитию Кавказских Минеральных Вод 09:00
В Японии подсчитали количество пожилых людей старше 100 лет 09:00
14 сентября в Москву придет дождь с сильным ветром 08:51
Завершено благоустройство Звездного бульвара на северо-востоке столицы 08:49
Прокуратура взяла под контроль дело об убийстве пенсионерки в Подмосковье 08:22
Россияне рассказали, какая зарплата им нужна 07:54
Работников предложили отпускать на выходные после вакцинации 07:35
Шторм "Николас" усилился до урагана и приближается к побережью Техаса 07:03
На японской АЭС выявлены повреждения фильтров очистки радиоактивной воды 06:28
Инфекционист оценил заболеваемость коронавирусом осенью 06:25
Песков заявил об отсутствии изменений в рабочем графике Путина 05:37
В Приамурье суд ужесточил наказание убийце тигра Павлика 04:55
SWIFT: Рубль вошел в топ-20 популярных мировых валют 04:48
В Эквадоре начали вакцинировать от коронавируса подростков с 12 лет 04:36
На Колыме задержали старателя с золотом на 1,3 млн рублей 03:52
США проведут 22 сентября глобальный саммит по борьбе с COVID-19 03:51
Два человека погибли при крушении одномоторного самолета в Эгейском море 03:26
В Афганистане сотрудники столичного аэропорта вернулись на рабочие места 02:48
Американский генерал заявил о необходимости улучшения отношений с Китаем 02:20
Пентагон: США близки к созданию и внедрению оружия направленной энергии 01:51
Белый дом анонсировал выступление Байдена на Генассамблее ООН 01:39
В Минздраве напомнили пять правил приема антибиотиков 01:24
Иностранцев задержали по делу об изнасиловании и убийстве пенсионерки 00:25
Более 200 млн человек в мире могут мигрировать из-за изменения климата 13.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Задайте вопрос руководителям Большого театра России
Задайте вопрос руководителям Большого театра России
14.09.2021 08:15

В Астраханской области завершат крупный дорожный долгострой

Текст: Наталья Коротченко
Российская газета - Экономика Юга России № 209(8560)
Строительство Восточного обхода Астрахани - трассы, которая освободит городские улицы от большегрузов, возобновилось после девятилетнего простоя. Областной минтранс планирует построить дорогу за три года при финансовой поддержке Федерального дорожного агентства. Кроме того, наметилось завершение начавшегося еще 14 лет назад проектирования северного обхода города и восстановление нескольких десятков аварийных мостов.
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

Восточный обход начали строить в 2000 году и через 11 лет ввели первую очередь. Это был самый крупный дорожный объект региона за последние полвека: 13 километров полотна, четыре моста и два путепровода. Финансирование составило миллиард рублей, но деньги закончились, и когда осталось достроить семь километров, работа встала. В августе этого года федеральный бюджет выделил области 220 миллионов рублей, чтобы вернуться к проекту.

Фото: "Автодор"
Строители полностью пробили створ трассы М-12

По словам замдиректора Астраханьавтодора Алексея Гаврилина, сейчас подготовлена обновленная проектная документация, объявлены торги, а в октябре будет заключен госконтракт на строительство. Выделенные деньги должны освоить до конца года. Однако их хватит всего на 2,5 процента работ.

- Это будет первый шаг. Мы продолжим обращаться в федеральные органы, чтобы нам помогли с финансированием для ввода восточного обхода уже в конце 2023 года, - сообщила "РГ" начальник отдела дорожного департамента областного минтранса Антонина Черских.

Общая сумма, которая требуется на строительство, - два миллиарда рублей, около 1,4 миллиарда из них Астраханская область планирует получить из Москвы. В противном случае завершать проект придется за свой счет, но тогда сроки ввода сдвинутся на 2026 год.

- Мы понимаем, что шесть лет - это очень долго, но средств регионального дорожного фонда пока не хватает, - сказала Черских.

Похоже, что оживет и проект строительства 12-километрового северного обхода Астрахани. Его задумали еще в 2007 году, но не завершили даже проектирование из-за банкротства проектной организации, сейчас же планируют реализовать как инвестпроект. В 2019 году заказчик Астраханьавтодор передал дела федеральному упрдору "Каспий", который готовит документы для включения северного обхода в инвестпрограмму.

- Предварительная стоимость объекта - более 31 миллиарда рублей, - говорит Антонина Черских. - Реализация планируется с 2022 по 2030 год.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Движение по основному ходу Сальского кольца на М-4 запустят осенью

Между тем четыре года уйдет только на проектирование, поскольку считается, что объект сложный, он включает в себя строительство почти двухкилометрового моста через Волгу.

При этом в Астрахани много разваливающихся мостовых переходов. В регионе насчитывается 313 мостов и путепроводов, 51 процент из которых находится в плачевном состоянии. По данным областного минтранса, в следующем году капитальный ремонт мостов можно будет провести в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Министерство уже подготовило документы на ремонт 44 аварийных сооружений, требующих незамедлительного восстановления. Работы на 15 объектах начнутся в этом году на средства федерального резервного фонда.

- Часть контрактов с подрядчиками уже заключена, остальные будут подписаны до конца сентября, - рассказала Антонина Черских. - По условиям контрактов сроки работ - 2021 - 2023 год. Но мы также будем обращаться в федеральное дорожное агентство, чтобы получить финансирование и закончить ремонт в 2022 году. Тогда мы сможем добавить в программу новые объекты.

Кстати

В 2021 году в Астраханской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные автодороги" идет ремонт 148 километров региональных трасс, работа на 72 километрах уже завершена.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

Главное сегодня

SWIFT: Рубль вошел в топ-20 популярных мировых валют
Работников предложили отпускать на выходные после вакцинации
Эксперты РАО проверят учебник по английскому языку с недопустимым контентом
Россия возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами
Цена на газ в Европе впервые в истории превысила 760 долларов