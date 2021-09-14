В Астраханской области завершат крупный дорожный долгострой

Строительство Восточного обхода Астрахани - трассы, которая освободит городские улицы от большегрузов, возобновилось после девятилетнего простоя. Областной минтранс планирует построить дорогу за три года при финансовой поддержке Федерального дорожного агентства. Кроме того, наметилось завершение начавшегося еще 14 лет назад проектирования северного обхода города и восстановление нескольких десятков аварийных мостов.

Восточный обход начали строить в 2000 году и через 11 лет ввели первую очередь. Это был самый крупный дорожный объект региона за последние полвека: 13 километров полотна, четыре моста и два путепровода. Финансирование составило миллиард рублей, но деньги закончились, и когда осталось достроить семь километров, работа встала. В августе этого года федеральный бюджет выделил области 220 миллионов рублей, чтобы вернуться к проекту.

По словам замдиректора Астраханьавтодора Алексея Гаврилина, сейчас подготовлена обновленная проектная документация, объявлены торги, а в октябре будет заключен госконтракт на строительство. Выделенные деньги должны освоить до конца года. Однако их хватит всего на 2,5 процента работ.

- Это будет первый шаг. Мы продолжим обращаться в федеральные органы, чтобы нам помогли с финансированием для ввода восточного обхода уже в конце 2023 года, - сообщила "РГ" начальник отдела дорожного департамента областного минтранса Антонина Черских.

Общая сумма, которая требуется на строительство, - два миллиарда рублей, около 1,4 миллиарда из них Астраханская область планирует получить из Москвы. В противном случае завершать проект придется за свой счет, но тогда сроки ввода сдвинутся на 2026 год.

- Мы понимаем, что шесть лет - это очень долго, но средств регионального дорожного фонда пока не хватает, - сказала Черских.

Похоже, что оживет и проект строительства 12-километрового северного обхода Астрахани. Его задумали еще в 2007 году, но не завершили даже проектирование из-за банкротства проектной организации, сейчас же планируют реализовать как инвестпроект. В 2019 году заказчик Астраханьавтодор передал дела федеральному упрдору "Каспий", который готовит документы для включения северного обхода в инвестпрограмму.

- Предварительная стоимость объекта - более 31 миллиарда рублей, - говорит Антонина Черских. - Реализация планируется с 2022 по 2030 год.

Между тем четыре года уйдет только на проектирование, поскольку считается, что объект сложный, он включает в себя строительство почти двухкилометрового моста через Волгу.

При этом в Астрахани много разваливающихся мостовых переходов. В регионе насчитывается 313 мостов и путепроводов, 51 процент из которых находится в плачевном состоянии. По данным областного минтранса, в следующем году капитальный ремонт мостов можно будет провести в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Министерство уже подготовило документы на ремонт 44 аварийных сооружений, требующих незамедлительного восстановления. Работы на 15 объектах начнутся в этом году на средства федерального резервного фонда.

- Часть контрактов с подрядчиками уже заключена, остальные будут подписаны до конца сентября, - рассказала Антонина Черских. - По условиям контрактов сроки работ - 2021 - 2023 год. Но мы также будем обращаться в федеральное дорожное агентство, чтобы получить финансирование и закончить ремонт в 2022 году. Тогда мы сможем добавить в программу новые объекты.

Кстати

В 2021 году в Астраханской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные автодороги" идет ремонт 148 километров региональных трасс, работа на 72 километрах уже завершена.