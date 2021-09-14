В Астраханской области завершат крупный дорожный долгострой

Восточный обход начали строить в 2000 году и через 11 лет ввели первую очередь. Это был самый крупный дорожный объект региона за последние полвека: 13 километров полотна, четыре моста и два путепровода. Финансирование составило миллиард рублей, но деньги закончились, и когда осталось достроить семь километров, работа встала. В августе этого года федеральный бюджет выделил области 220 миллионов рублей, чтобы вернуться к проекту.
По словам замдиректора Астраханьавтодора Алексея Гаврилина, сейчас подготовлена обновленная проектная документация, объявлены торги, а в октябре будет заключен госконтракт на строительство. Выделенные деньги должны освоить до конца года. Однако их хватит всего на 2,5 процента работ.
- Это будет первый шаг. Мы продолжим обращаться в федеральные органы, чтобы нам помогли с финансированием для ввода восточного обхода уже в конце 2023 года, - сообщила "РГ" начальник отдела дорожного департамента областного минтранса Антонина Черских.
Общая сумма, которая требуется на строительство, - два миллиарда рублей, около 1,4 миллиарда из них Астраханская область планирует получить из Москвы. В противном случае завершать проект придется за свой счет, но тогда сроки ввода сдвинутся на 2026 год.
- Мы понимаем, что шесть лет - это очень долго, но средств регионального дорожного фонда пока не хватает, - сказала Черских.
Похоже, что оживет и проект строительства 12-километрового северного обхода Астрахани. Его задумали еще в 2007 году, но не завершили даже проектирование из-за банкротства проектной организации, сейчас же планируют реализовать как инвестпроект. В 2019 году заказчик Астраханьавтодор передал дела федеральному упрдору "Каспий", который готовит документы для включения северного обхода в инвестпрограмму.
- Предварительная стоимость объекта - более 31 миллиарда рублей, - говорит Антонина Черских. - Реализация планируется с 2022 по 2030 год.
Между тем четыре года уйдет только на проектирование, поскольку считается, что объект сложный, он включает в себя строительство почти двухкилометрового моста через Волгу.
При этом в Астрахани много разваливающихся мостовых переходов. В регионе насчитывается 313 мостов и путепроводов, 51 процент из которых находится в плачевном состоянии. По данным областного минтранса, в следующем году капитальный ремонт мостов можно будет провести в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Министерство уже подготовило документы на ремонт 44 аварийных сооружений, требующих незамедлительного восстановления. Работы на 15 объектах начнутся в этом году на средства федерального резервного фонда.
- Часть контрактов с подрядчиками уже заключена, остальные будут подписаны до конца сентября, - рассказала Антонина Черских. - По условиям контрактов сроки работ - 2021 - 2023 год. Но мы также будем обращаться в федеральное дорожное агентство, чтобы получить финансирование и закончить ремонт в 2022 году. Тогда мы сможем добавить в программу новые объекты.
Кстати
В 2021 году в Астраханской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные автодороги" идет ремонт 148 километров региональных трасс, работа на 72 километрах уже завершена.